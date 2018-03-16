Жителей Коптева 31 марта и 7 апреля проконсультируют фтизиатры

Медицинские учреждения Коптева в марте и апреле присоединятся к акции Департамента здравоохранения Москвы , которая приурочена ко Всемирному дню борьбы против туберкулеза.

Так, открытый диагностический день состоится 31 марта в филиале №3 городской поликлиники №6 по адресу 3-й Михалковский проезд, д. За, стр.1. А 7 апреля аналогичное мероприятие будут проводить в филиале №2 той же поликлиники по адресу 3-й Новомихалковский переулок, д.22.

«Цель акции — привлечь внимание москвичей к раннему выявлению туберкулеза и болезней легких. Так, 24 и 31 марта, а также 7 апреля в городских поликлиниках пройдут открытые диагностические дни», — говорится в сообщении пресс-службы депздрава.

Отмечается также, что в указанные дни врачи-фтизиатры проведут участникам акции флюорографические обследования органов дыхания и при необходимости дадут консультации. (ак)