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Жителей Коптева 31 марта и 7 апреля проконсультируют фтизиатры
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Жителей Коптева 31 марта и 7 апреля проконсультируют фтизиатры 

Управа района Коптево города Москвы 20 часов назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Медицинские учреждения Коптева в марте и апреле присоединятся к акции Департамента здравоохранения Москвы, которая приурочена ко Всемирному дню борьбы против туберкулеза.
Так, открытый диагностический день состоится 31 марта в филиале №3 городской поликлиники №6 по адресу 3-й Михалковский проезд, д. За, стр.1. А 7 апреля аналогичное мероприятие будут проводить в филиале №2 той же поликлиники по адресу 3-й Новомихалковский переулок, д.22.
«Цель акции — привлечь внимание москвичей к раннему выявлению туберкулеза и болезней легких. Так, 24 и 31 марта, а также 7 апреля в городских поликлиниках пройдут открытые диагностические дни», — говорится в сообщении пресс-службы депздрава.
Отмечается также, что в указанные дни врачи-фтизиатры проведут участникам акции флюорографические обследования органов дыхания и при необходимости дадут консультации. (ак)
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