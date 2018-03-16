Ещё
Биткоин приблизился к «кресту смерти»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биткоин приблизился к «кресту смерти» 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Reuters
Технический анализ рыночных котировок биткоина показывает, что самая популярная криптовалюта может обвалиться еще сильнее, вплоть до 2,8 тысячи долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
Графики среднего 50-дневного и 200-дневного значения могут пересечься, образовав так называемый «крест смерти». Последний является явным сигналом к резкому спаду. По оценке аналитика инвесткомпании Market Securities Dubai Пола Дея, по сравнению с показателями конца февраля криптовалюта должна обвалиться на 76 процентов. На данный момент биткоин стоит около 8100 долларов.
14 марта крупнейшая страховая компания Европы Allianz выразила мнение, что пузырь на рынке биткоина рано или поздно лопнет. Руководство страховщика считает, что настоящая стоимость биткоина равна нулю.
13 марта инвестиционный банк Goldman Sachs предупредил, что в ближайшее время стоимость биткоина упадет ниже февральских минимумов и может опуститься до отметки в пять тысяч долларов.
В декабре 2017-го биткоин достиг максимальной в истории отметки — почти 20 тысяч долларов, однако в начале 2018-го все криптовалюты начали резко дешеветь. Сейчас он стабилизировался на уровне выше восьми тысяч долларов.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ298
В Госдуме оценили заявление Порошенко62
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Украина пожаловалась в ООН167
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение