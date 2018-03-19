Заседание ФРС: какое решение нужно принять Пауэллу?

Москва , 19 марта — «Вести. Экономика» На этой неделе пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы США . Пройдет оно под руководством Джером Пауэлла, которому придется не только принять решение по ставке, но и поломать голову на тем, какой сигнал дать рынку.

На заседании Комитета по операциям на открытом рынке, которое станет для Пауэлла первым в статусе председателя Федеральной резервной системы, ему будет сложнее решить, что делать дальше, пишет Bloomberg

Перед Пауэллом стоит выбор: подчеркнуть преемственность со стратегией предыдущего председателя Джанет Йеллен , которая, пользуясь низкой инфляцией, повышала ставки плавно для обеспечения роста рынка труда, либо просигнализировать о более быстром ужесточении политики.

"Экономика явно набирает обороты, и ФРС опасается, что будет захвачена врасплох" с такой низкой ставкой, говорит главный экономист Berenberg Capital Markets LLC по Америкам в Нью-Йорке Мики Леви.

"Пауэлл будет очень похож на Йеллен до тех пор, пока инфляция не достигнет 2%", — сказал он.

Руководителям центробанков всегда трудно принимать верное решение в переломные моменты, такие как наблюдаются сейчас в экономике США , перспективы роста которой становятся несколько туманными, хотя сами чиновники уверены в дальнейшем росте.

[ИСТОРИЯВОПРОСА] История вопроса экономические данные, публикуемые в последнее время, изменили указанную динамику. В начале этого месяца прогнозный показатель ВВП в режиме реального времени, рассчитываемый ФРБ Атланты, достиг отметки 3,5% для I квартала из расчета за год, но к среде он снизился до 1,9%.

[/ИСТОРИЯВОПРОСА] Задачу для Пауэлла осложняет небольшой срок пребывания в должности: ему необходимо завоевывать авторитет среди коллег и доверие широкого круга инвесторов.

Заседание ФРС пройдет во вторник и среду, при этом финансовые рынки закладывают в цены практически стопроцентную вероятность повышения ставки. Спустя полчаса после объявления решения Пауэлл сможет объяснить его на пресс-конференции и представит обновленный прогноз.

В декабре медианная оценка членов Комитета ФРС по открытым рынкам предполагала три повышения ставки в 2018 году. Ряд фирм Уолл-стрит, включая Goldman Sachs Group Inc. и UBS Securities, прогнозируют повышение медианного прогноза до четырех ужесточений.

Впрочем, прогнозы банков далеко не всегда совпадают с тем, что происходит на самом деле. Важно смотреть, как будет вести себя рынок, в первую очередь долговой.

Если доходности американских трежерис продолжат расти, это скорее всего будет означать, что крупные игроки действительно ставят на четерехкратное повышение.