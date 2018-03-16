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Финансовый директор Visa назвал биткоин «пузырем» для «мошенников и грязных политиков»
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Финансовый директор Visa назвал биткоин «пузырем» для «мошенников и грязных политиков» 

Inc. 20 часов назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Финансовый директор платежной системы Visa Васант Прахбу считает биткоин финансовым «пузырем», в надежность которого верят лишь неопытные инвесторы. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.
По словам Прахбу, в Кремниевой долине, где он живет, много криптоэнтуизастов. «Людей вроде меня они считают динозаврами», — признался он, добавив, что слышит о криптовалютах повсюду. Прахбу рассказал, что его постоянно спрашивают о его отношении к биткоину, а во время обеда в честь Дня благодарения один из его молодых родственников похвастался, что $8 тыс., которые он инвестировал в криптовалюту, удвоились.
«Когда парень, который натирает твои ботинки, советует, какие акции стоит купить, это последний показатель того, что это пузырь», — объяснил Прахбу. Он отметил, что криптовалюты часто используются в противозаконной деятельности. Этому помогают отсутствие регулирования и анонимность, которую они обеспечивают.
васант прахбу
финансовый директор Visa
«Криптовалюты феноменально хороши для всех этих вещей… Каждый мошенник и грязный политик, бьюсь об заклад, владеет криптовалютой».
Также Прахбу пообещал, что Visa и впредь будет бороться с любыми попытками отмывания денег и мошенничества. «При малейшем подозрении мы блокируем таких клиентов», — сказал он.
Издание отмечает, что в последнее время сверстники Прахбу стали высказываться на тему криптовалют осторожнее. Так, в январе глава JPMorgan Chase Джейми Даймон признался, что сожалеет о критике биткоина.
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В сентябре прошлого года Даймон назвал биткоин аферой, которая хуже тюльпановых луковиц. Он не только раскритиковал криптовалюту, но и пообещал уволить любого подчиненного за торговлю токенами. Даймон объяснял, что на это есть две причины: во-первых, торговля криптовалютами противоречит правилам инвестбанка, напоминал он, а во-вторых, трейдеры кажутся ему тупыми.
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