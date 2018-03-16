Представители центра «Одухотворение» призвали москвичей прийти на выборы

Представители Центра социокультурной анимации «Одухотворение» поучаствовали в акции #явыбираюсам.

Мероприятие прошло 16 марта в торговом центре «Метромаркет». В ходе мероприятия коллектив центра исполнил инклюзивный танец. Всем посетителям раздали памятные сувениры с символикой акции, а активисты центра пригласили москвичей прийти на выборы президента.

«Политические решения, которые мы принимаем, приходя на выборы, они в итоге влияют на то, каким образом мы сможем решать проблемы и задачи, как мы сможем улучшать наши жизнь», — рассказал директор центра Леонид Тарасов. «Мы не агитируем за конкретного кандидата, но мы считаем, что свою активность, и свою общественно-политическую активность нужно проявлять», — добавил он.