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Представители центра «Одухотворение» призвали москвичей прийти на выборы
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Представители центра «Одухотворение» призвали москвичей прийти на выборы 

Аргументы и Факты 20 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Представители Центра социокультурной анимации «Одухотворение» поучаствовали в акции #явыбираюсам.
Мероприятие прошло 16 марта в торговом центре «Метромаркет». В ходе мероприятия коллектив центра исполнил инклюзивный танец. Всем посетителям раздали памятные сувениры с символикой акции, а активисты центра пригласили москвичей прийти на выборы президента.
«Политические решения, которые мы принимаем, приходя на выборы, они в итоге влияют на то, каким образом мы сможем решать проблемы и задачи, как мы сможем улучшать наши жизнь», — рассказал директор центра Леонид Тарасов. «Мы не агитируем за конкретного кандидата, но мы считаем, что свою активность, и свою общественно-политическую активность нужно проявлять», — добавил он.
Мероприятия в рамках акции #явыбираюсам проходят на этой неделе в различных районах Москвы.
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