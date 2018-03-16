Ещё
Фонд «Подари солнечный свет» присоединился к акции в поддержку выборов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фонд «Подари солнечный свет» присоединился к акции в поддержку выборов 

Аргументы и Факты 21 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Благотворительный фонд «Подари солнечный свет» присоединился к акции #явыбираюсам. Мероприятие прошло 16 марта в ТЦ «Елоховский пассаж» и в жилом комплексе «Дубровская слобода».
Представители организации призвали граждан проявить гражданскую позицию и прийти на выборы 18 марта.
По словам волонтеров, молодые люди оказались более активными, чем граждане старшего возраста. Некоторые жители района планируют прийти на избирательные участки семьями.
«Да, они видят, они знают, что приближаются выборы президента, каждый из них понимает, что они должны проявить свою гражданскую ответственность, гражданскую активность», — рассказала директор фонда Саниям Коваль.
К слову, мероприятия в рамках акции #явыбираюсам проходят на территории Москвы в течение этой недели.
Аргументы и Факты: последние новости
Курс евро впервые с середины февраля превысил 71 рубль Основные криптовалюты продолжают падать в цене Суд приговорил «самого ненавистного бизнесмена США» к семи годам тюрьмы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ306
В Госдуме оценили заявление Порошенко63
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля732
Украина пожаловалась в ООН167
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение