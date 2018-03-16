Фонд «Подари солнечный свет» присоединился к акции в поддержку выборов

Благотворительный фонд «Подари солнечный свет» присоединился к акции #явыбираюсам. Мероприятие прошло 16 марта в ТЦ «Елоховский пассаж» и в жилом комплексе «Дубровская слобода».

Представители организации призвали граждан проявить гражданскую позицию и прийти на выборы 18 марта.

По словам волонтеров, молодые люди оказались более активными, чем граждане старшего возраста. Некоторые жители района планируют прийти на избирательные участки семьями.

«Да, они видят, они знают, что приближаются выборы президента, каждый из них понимает, что они должны проявить свою гражданскую ответственность, гражданскую активность», — рассказала директор фонда Саниям Коваль.