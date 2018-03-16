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Из Петербурга в Москву дешевле путешествовать самолетом, а обратно — поездом
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Из Петербурга в Москву дешевле путешествовать самолетом, а обратно — поездом 

РЖД-Партнер 21 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Аналитики выяснили, что в первой половине года (до мая включительно) цена на авиаперелеты была либо ниже, либо примерно равна стоимости поездки на «Сапсане». Например, если в марте 2017 года средняя цена авиабилетов из Москвы в Санкт-Петербург составляла 2470 руб., а поездка на «Сапсане» обходилась в 2774 руб., то в мае — уже 3982 и 4278 руб. соответственно. В июне ситуация резко изменилась в обратную сторону, а разница между стоимостью перелета и поездки на «Сапсане» составила 1425 руб. Так, авиаперелет из Москвы обходился путешественникам в среднем в 5302 руб., а поездка «Сапсаном» — в 3877 руб.
Примечательно, что при поездках из Петербурга разрыв цен был меньше, однако тренд все равно наблюдается. Кроме того, из Москвы в Санкт-Петербург цены на авиабилеты были дешевле, чем на «Сапсан» в течение 3 месяцев. А в обратном направлении более дешевая стоимость на авиаперелеты сохранялась на протяжении 5 месяцев.
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