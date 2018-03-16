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Сериал «Властелин Колец» может обойтись Amazon в 500+ миллионов долларов
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Сериал «Властелин Колец» может обойтись Amazon в 500+ миллионов долларов 

DTF.RU 21 час назад
Фото: DTF.RU
После невероятно успешных фильмов Питера Джексона по вселенной Средиземья, Amazon понимает, что будет очень сложно заслужить доверие фанатов, поэтому, как сообщается, тратит огромные суммы денег для создания сериала «Властелин Колец». Написанная между 1937 и 1949 годами, книга Джона Толкина — одина из самых продаваемых книг всех времен, что само по себе должно быть достаточным, чтобы привлечь зрителей к стримминговому сервису компании. По данным Reuters, Amazon планирует затратить на тв-шоу сумму в размере 500 миллионов долларов в рамках двухсезонной сделки. Добавив это к 250 миллионам долларов, которые уже потратили на получение прав можно понять, что компания серьезно настроена на этот проект. По планам Amazon, будущий сериал должен привлечь огромное количество подписчиков для их сервиса. Также создатели делают большую ставку на то, что в будущем году заканчивается «Игра Престолов». Тем самым, «Властелин Колец» сможет как бы занять место культового шоу. Однако, учитывая, что оригинальная трилогия Джексона стоила 281 миллион долларов (конечно, без учета инфляции), можно понять, что Амазон смотрит на будущее слишком позитивно, однако у них есть все шансы осуществить задуманное, так как фанаты будут готовы заплатить любые деньги, чтобы снова окунуться в любимую вселенную. #сериалы #ВластелинКолец
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