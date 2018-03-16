Общественники приглашают на выборы

В пятницу, 16 марта, сотрудники фонда «Подари солнечный свет» провели около станции метро «Бауманская» акцию, призывающую москвичей прийти на выборы президента Российской Федерации.

Президент фонда Саниям Коваль признаётся: акцию к президентским выборам проводит впервые. Сначала она немного переживала: А если никто не будет подходить? Что будут спрашивать? Но в реальности все оказалось куда проще.

— К нам выстроилась целая очередь! — говорит Коваль. — Мы стоим уже четверть часа, и за это время — 15 человек. И не просто за наклейками или шарфиками! Пару минут назад, к примеру, интересовались, как проголосовать из другого города. А ещё раньше — как проголосовать из другой страны.

Приятно удивлена была и помощница Саниям — Мария Плетнёва. Она, кстати, живет неподалёку от места проведения акции.

— Уже нескольких подруг встретила, — улыбается девушка. — В следующий раз встретимся с ними на избирательном участке. Уже договорились!

Агитационная акция, проводимая к выборам президента России 2018 года, продлилась полтора часа. За это время к девушкам обратились несколько десятков москвичей.

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