Ещё
Общественники приглашают на выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общественники приглашают на выборы 

Вечерняя Москва 21 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В пятницу, 16 марта, сотрудники фонда «Подари солнечный свет» провели около станции метро «Бауманская» акцию, призывающую москвичей прийти на выборы президента Российской Федерации.
Президент фонда Саниям Коваль признаётся: акцию к президентским выборам проводит впервые. Сначала она немного переживала: А если никто не будет подходить? Что будут спрашивать? Но в реальности все оказалось куда проще.
— К нам выстроилась целая очередь! — говорит Коваль. — Мы стоим уже четверть часа, и за это время — 15 человек. И не просто за наклейками или шарфиками! Пару минут назад, к примеру, интересовались, как проголосовать из другого города. А ещё раньше — как проголосовать из другой страны.
Приятно удивлена была и помощница Саниям — Мария Плетнёва. Она, кстати, живет неподалёку от места проведения акции.
— Уже нескольких подруг встретила, — улыбается девушка. — В следующий раз встретимся с ними на избирательном участке. Уже договорились!
Агитационная акция, проводимая к выборам президента России 2018 года, продлилась полтора часа. За это время к девушкам обратились несколько десятков москвичей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выборы президента России: где и как голосовать
Вечерняя Москва: последние новости
Обезьяна из Москвы «выиграла» на бирже более 6 миллионов рублей Эксперт предупредил о падении биткоина ниже 3 000 долларов К акции «Час Земли» в России присоединятся майнеры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ305
В Госдуме оценили заявление Порошенко62
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля732
Украина пожаловалась в ООН168
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение