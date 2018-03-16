Общественники Зеленограда пригласили жителей на выборы президента РФ

Общественники Зеленограда в ходе проводимого пикета на Центральной площади возле ТЦ «Атак» пригласили местных жителей принять участие в голосовании на выборах президента России, передает корреспондент агентства городских новостей «Москва»

«Гражданская патриотическая акция «Я выбираю сам» проводится с целью привлечения зеленоградцев к участию в выборах. Ее проводят несколько некоммерческих организаций Зеленограда разной направленности, мы разместили информацию об организациях на листовках, для того, чтобы показать жителям, что все к этому неравнодушны.

Каждый человек должен принять участие в выборах, и это долг каждого — придти и проголосовать», — сказала член Совета региональной общественной организации инвалидов и родителей детей инвалидов (РООИРДИ) «Семейный клуб» Елена Егоркина.

В свою очередь представитель ассоциации некоммерческих организаций Зеленограда Алла Соколова также отметила важность акции и пригласила жителей города принять участие в предстоящих выборах президента России.

«Самое главное на сегодняшний день то, что мы приглашаем всех жителей посетить в это воскресенье избирательные участки и проголосовать. Отдайте свой голос, потому что каждый из нас выбирает сам. Наша акция с хештегом «Я выбираю сам» сейчас проходит по всей Москве , надеюсь, что вы к нам присоединитесь», — отметила она.

Также в акции приняли участие общественники АНО «Клуб юных натуралистов».

Ранее сообщалось, что накануне голосования активные общественники столицы запланировали провести более 250 пикетов представителей общественных организаций, лидеры 48 некоммерческих организаций заявили о готовности проинформировать москвичей о необходимости прийти на избирательные участки в день голосования и сделать свой выбор.

Единый хештег всех акций НКО — #ЯвыбираюСАМ был создан в интернете. К акциям уже присоединились более 3 тыс. представителей некоммерческих объединений.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 г