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Общественники Зеленограда пригласили жителей на выборы президента РФ
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Общественники Зеленограда пригласили жителей на выборы президента РФ 

Агентство «Москва» 22 часа назад
Общественники Зеленограда в ходе проводимого пикета на Центральной площади возле ТЦ «Атак» пригласили местных жителей принять участие в голосовании на выборах президента России, передает корреспондент агентства городских новостей «Москва».
«Гражданская патриотическая акция «Я выбираю сам» проводится с целью привлечения зеленоградцев к участию в выборах. Ее проводят несколько некоммерческих организаций Зеленограда разной направленности, мы разместили информацию об организациях на листовках, для того, чтобы показать жителям, что все к этому неравнодушны.
Каждый человек должен принять участие в выборах, и это долг каждого — придти и проголосовать», — сказала член Совета региональной общественной организации инвалидов и родителей детей инвалидов (РООИРДИ) «Семейный клуб» Елена Егоркина.
В свою очередь представитель ассоциации некоммерческих организаций Зеленограда Алла Соколова также отметила важность акции и пригласила жителей города принять участие в предстоящих выборах президента России.
«Самое главное на сегодняшний день то, что мы приглашаем всех жителей посетить в это воскресенье избирательные участки и проголосовать. Отдайте свой голос, потому что каждый из нас выбирает сам. Наша акция с хештегом «Я выбираю сам» сейчас проходит по всей Москве, надеюсь, что вы к нам присоединитесь», — отметила она.
Также в акции приняли участие общественники АНО «Клуб юных натуралистов».
Ранее сообщалось, что накануне голосования активные общественники столицы запланировали провести более 250 пикетов представителей общественных организаций, лидеры 48 некоммерческих организаций заявили о готовности проинформировать москвичей о необходимости прийти на избирательные участки в день голосования и сделать свой выбор.
Единый хештег всех акций НКО — #ЯвыбираюСАМ был создан в интернете. К акциям уже присоединились более 3 тыс. представителей некоммерческих объединений.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 г
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