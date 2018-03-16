Небольшие порты Дальнего Востока демонстрируют динамичный рост грузооборота

Высокие темпы роста грузооборота демонстрируют и другие небольшие порты Дальнего Востока: Невельск — увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,5%, до 345 тыс. т, Петропавловск-Камчатский — на 20,5%, до 210,7 тыс. т.

В целом же порты Дальневосточного бассейна с начала года обработали 29,6 млн т, что на 2,3% выше показателей прошлого года за аналогичный период. Из них объем перевалки сухих грузов составил 17,7 млн т (+ 7,9%), наливных грузов — 11,93 млн т (-5%).