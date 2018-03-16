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Небольшие порты Дальнего Востока демонстрируют динамичный рост грузооборота
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Небольшие порты Дальнего Востока демонстрируют динамичный рост грузооборота 

РЖД-Партнер 22 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Высокие темпы роста грузооборота демонстрируют и другие небольшие порты Дальнего Востока: Невельск — увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,5%, до 345 тыс. т, Петропавловск-Камчатский — на 20,5%, до 210,7 тыс. т.
В целом же порты Дальневосточного бассейна с начала года обработали 29,6 млн т, что на 2,3% выше показателей прошлого года за аналогичный период. Из них объем перевалки сухих грузов составил 17,7 млн т (+ 7,9%), наливных грузов — 11,93 млн т (-5%).
Самый большой объем в регионе традиционно переваливают порт Восточный — 10,8 млн т, что выше уровня 2017 года на 1,6%, Ванино — 4,3 млн т (-0,4%), Владивосток — 3,1 млн т (+26,9%).
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