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Жителям Отрадного рассказали об акции «Час Земли»
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Жителям Отрадного рассказали об акции «Час Земли» 

Управа района Отрадное 22 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Жителям района Отрадное рассказали о глобальной ежегодной международной акции, организованной Всемирным фондом дикой природы, «Час Земли». Тематическая лекция, с которой выступила специалист ГБУП «Мосприрода» Валентина Королёва, прошла на базе отделения дневного пребывания филиала «Отрадное» ТЦСО «Бабушкинский».
-Валентина Королева рассказала о том, что «Час Земли» — это символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы о ее ограниченных ресурсах. На сегодняшний день «Час Земли» является самой массовой общественной акцией в истории человечества, — рассказали в администрации центра соцобслуживания.
В завершении лекции специалист «Мосприроды» показала слушателям красочную презентацию об истории этой акции. (ип)
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