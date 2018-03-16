Жителям Отрадного рассказали об акции «Час Земли»

Жителям района Отрадное рассказали о глобальной ежегодной международной акции, организованной Всемирным фондом дикой природы, «Час Земли». Тематическая лекция, с которой выступила специалист ГБУП «Мосприрода» Валентина Королёва , прошла на базе отделения дневного пребывания филиала «Отрадное» ТЦСО «Бабушкинский».

-Валентина Королева рассказала о том, что «Час Земли» — это символическая акция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы о ее ограниченных ресурсах. На сегодняшний день «Час Земли» является самой массовой общественной акцией в истории человечества, — рассказали в администрации центра соцобслуживания.

В завершении лекции специалист «Мосприроды» показала слушателям красочную презентацию об истории этой акции. (ип)