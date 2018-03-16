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Эксперты РАНХиГС зафиксировали дефицит рабочей силы в России в 2017 году
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Эксперты РАНХиГС зафиксировали дефицит рабочей силы в России в 2017 году 

Rambler News Service 22 часа назад
В 2017 году на российском рынке труда появились первые признаки дефицита трудовых ресурсов. Соответствующие данные опубликованы в аналитическом обзоре РАНХиГС «Мониторинг экономической ситуации в России» от 16 марта.
«В 2017 году рынок труда восстанавливался после кризиса: снижалась безработица, росли заработные платы. Восстановительным процессам во многом способствовало начавшееся в прошлом году снижение численности рабочей силы. На российском рынке труда, где уже длительное время наблюдается ситуация полной занятости, появились первые признаки дефицита трудовых ресурсов», — говорится в докладе.
По мнению экспертов, снижение численности рабочей силы на 0,5 млн человек до 76,3 млн человек стало ожидаемым явлением: «Оно вызвано старением населения, которое наблюдается в России уже продолжительное время».
При этом уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) составил 5,2%, достигнув уровня 2014 года, когда наблюдался исторический минимум по этому показателю в современной истории России.
«Можно предположить, что в настоящее время в России отмечается ситуация полной занятости, а уровень безработицы близок к своей естественной норме. В ситуации снижения численности трудовых ресурсов можно ожидать, что работодатели будут все в большей мере сталкиваться с нехваткой рабочей силы», — говорится в документе.
В конце декабря 2016 года на 100 зарегистрированных безработных приходилось 116 вакансий, а в декабре прошлого года — 146 вакансий, приводят аналитики данные государственных служб занятости.
«Мы располагаем данными только по такому каналу поиска работы, как государственные службы занятости, где ищут работу не более четверти всех безработных и в основном с невысоким уровнем квалификации. Но можно предположить, что и в других секторах рынка труда ситуация близка к описанной выше. Вероятно, для привлечения трудовых ресурсов работодателям придется прикладывать дополнительные усилия», — подчеркивают эксперты РАНХиГС.
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