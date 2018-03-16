Mazda 6 2018 модельного года будет стоить дороже предыдущей версии

Свежая модификация Mazda 6 появится уже скоро на авторынке. Названа ориентировочная стоимость — 23000 долларов США.

По силовой части автоновинка обзавелась 2,5-литровым мотором турбо на 187 л.с. с шестиступенчастой механической КПП.

В базовой конфигурации за 22800 долларов автомобиль оснащается климатическим контролем, системами безопасности и помощи водителю.

Более продвинутая модификация с креслами из кожезаменителя будет предложена клиентам за 26500 долларов.

Обсуждаемая автомодель получила разительные перемены как во внешнем виде, так и в оснащении и силовом оборудовании. Разработчики планируют при помощи новинки существенно повысить популярность автобренда в целом.