Mazda 6 2018 модельного года будет стоить дороже предыдущей версии 

Свежая модификация Mazda 6 появится уже скоро на авторынке. Названа ориентировочная стоимость — 23000 долларов США.
По силовой части автоновинка обзавелась 2,5-литровым мотором турбо на 187 л.с. с шестиступенчастой механической КПП.
В базовой конфигурации за 22800 долларов автомобиль оснащается климатическим контролем, системами безопасности и помощи водителю.
Более продвинутая модификация с креслами из кожезаменителя будет предложена клиентам за 26500 долларов.
Обсуждаемая автомодель получила разительные перемены как во внешнем виде, так и в оснащении и силовом оборудовании. Разработчики планируют при помощи новинки существенно повысить популярность автобренда в целом.
Конкретная дата выхода на авторынок пока что официально не озвучивалась. Также неизвестно, где будет дан старт продаж, какая страна станет «первопроходцем». Стоит ли в ближайшее время ждать появление автоновинки в России? В общем вопросов достаточно много.