Усадьбу XIX века на ул. Гончарная сдали в аренду по программе «Рубль за квадратный метр»

Жилой дом городской усадьбы XIX века по адресу ул. Гончарная, д. 9/3, стр. 2 сдан инвестору в аренду по городской программе «Рубль за квадратный метр». Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества Москвы.

«Жилой дом городской усадьбы XIX века перевели на льготную арендную ставку. Инвестор провел все ремонтно-реставрационные работы и вернул дому 9/3, стр. 2 на ул. Гончарная исторический облик. Теперь у него есть право арендовать здание по программе «Рубль за квадратный метр в год», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что соглашение с инвестором уже оформлено, подписано и отправлено на регистрацию в Росреестр

Цель программы «Рубль за квадратный метр в год» — привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Здания выставляют на открытые торги. Победитель должен за пять лет вернуть дому исторический облик. Только после этого инвестор может перейти на льготную ставку аренды «Рубль за квадратный метр» сроком на 49 лет.