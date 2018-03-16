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Власти отдали в частные руки парковку на Красном проспекте
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Власти отдали в частные руки парковку на Красном проспекте 

ngs.ru 23 часа назад
Фото: ngs.ru
Власти Новосибирска через торги сдали в аренду на 4,5 года участок за ТЦ «Европа» на Красном проспекте, 182.
Площадь сданного в аренду участка немногим больше 3,8 тысячи кв. м. Сейчас он занят автомобилями, а около 850 кв. м из его площади обременены частным сервитутом.
Согласно протоколу торгов, в них приняли участие шесть компаний: стоимость аренды выросла с 3,16 миллиона до 11,14 миллиона рублей в год. Победителем признана компания «Азимут» — по данным «СПАРК», она занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Победитель торгов отказался комментировать НГС планы на эту территорию. Между тем мэрия рекомендовала строить на участке автостоянку: именно такое разрешённое использование было рекомендовано властями осенью прошлого года.
Следует отметить, что переданный в аренду участок прилегает к пойме реки 1-я Ельцовка — на её территории активисты при участии застройщиков надеются разбить парк.
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