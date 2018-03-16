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В Паттайе снизят штраф за курение на пляжах в 50 раз
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В Паттайе снизят штраф за курение на пляжах в 50 раз 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Городской совет Паттайи принял решение о снижении размера штрафа за курение на плаже с 100 000 бат (около трех тысяч долларов) до двух тысяч бат (около 65 долларов). Об этом сообщил новостной ресурс Pattaya News.
Изменения вступят в силу с первого понедельника апреля. Напомним, что с 1 февраля в Тайланде начал действовать закон, запрещающий курение на пляжах, и в качестве меры наказания введен штраф и/или тюремное заключение сроком на один год.
О снижении размера штрафов городской совет Паттаий планирует оповещать туристов при помощи специальных табличек на тайском, английском и китайском языках.
За соблюдением запрета следят сотрудники муниципалитета, патрулирующие пляжи, фиксируют нарушения камеры видеонаблюдения.
Запрет не распространяется на курение в специально отведенных оборудованных зонах, расположенных на входах в пляж.
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