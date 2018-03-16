Почему биткоин может упасть до уровня $2800 

Трейдеры, прогнозирующие движения курса биткоина на основе динамики в прошлом, приходят к неутешительным выводам. 50-дневное скользящее среднее биткоина достигло максимального сближения с 200-дневным индикатором за 9 месяцев. Провал этого уровня, который не случался с 2015 года, будет означать новое падение. "За последние несколько месяцев произошёл решительный сдвиг после активности, отвечавшей признакам пузыря, в конце 2017", — говорит Пол Дэй, технический аналитик и глава по фьючерсам и опционам Market Securities Dubai Ltd.
Аналитик изучил падение биткоина в 2013 году, чтобы построить модель для настоящего периода. Дэй рекомендует готовиться к падению ещё на 76% относительно максимумов конца февраля, в результате чего его курс может опуститься до отметки $2 800, если он последует за предыдущим трендом. На данный момент биткоин находится в красной зоне, опустившись на 0.2%. Рыночная капитализация составила $139.15 млрд Стоимость одного токена BTC составляет $8222.93. Все без исключения криптовалюты из первой десятки падают. Криптовалютный рынок на момент написания материала (14:59 Мск.), находится в нисходящем тренде. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $326.53 млрд, согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 42.61%. Причину обвала котировок биткоина на этой неделе видят в решении компании Google запретить рекламу виртуальных денег на своих ресурсах. Запрет на продвижение всех спекулятивных и рискованных финансовых инструментов — криптовалют и сопутствующих услуг, в том числе ICO (первичное публичное размещение токенов), обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле — вступит в силу в июне. В конце января Facebook FB уже запретил рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой. "История с биткоином довольно проста. Курс быстро поднялся, но после упал еще быстрее", — приводит агентство Bloomberg мнение президента исследовательской фирмы Endpoint Technologies Associates Inc. Роджера Кея. По мнению эксперта, возможно, биткоин — не самое лучшее средство для тех, кто хочет быстро разбогатеть, поскольку криптовалюта чрезвычайно волатильна. Дополнительным негативным фактором для виртуальных платежных средств стало заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о необходимости глобального регулирования рынка криптовалют. Лагард утверждает, что криптовалюты могут стать причиной возникновения финансовой нестабильности, а также использоваться для финансирования терроризма и отмывания денег. Технологию распределенного реестра и криптографию регуляторы должны использовать на мировом уровне, считает она. В частности, технология распределенного реестра может использоваться для «ускорения распространения информации между участниками рынка и регуляторами». "Те, кто заинтересован в поддержании безопасности онлайн-транзакций, должны иметь средства для беспроблемного общения. Технология, которая позволяет осуществлять мгновенные транзакции на мировом уровне, может использоваться для создания стандартизированных и верифицированных реестров данных клиентов, содержащих цифровые подписи. Если правительства научатся лучше распоряжаться данными, это поможет освободить ресурсы для выполнения приоритетных задач и снизить риски ухода от уплаты налогов", — пишет Лагард. Лагард заявила о необходимости принятия мер в ответ на существующие риски, отметив, что МВФ может играть центральную роль в этом процессе. Главы центробанков и финансовых ведомств государств G-20 обсудят вопросы регулирования рынка криптовалют в ходе предстоящей на следующей неделе встрече в Буэнос-Айресе. Предложения Лагард в плане регулирования рынка криптовалют включают меры по защите потребителей, использование инструментов биометрии, криптографии и искусственного интеллекта для быстрого выявления подозрительных транзакций, а также введение единых правил для рынка в различных странах. В России закон о регулировании криптовалют может вступить в силу в сентябре текущего года. Ранее такое поручение дал президент Владимир Путин. Соответствующие предложения в настоящее время готовят правительство, депутаты Госдумы и Центробанк. В целом популярность биткоина заметно снижается. Согласно данным Google Trends, онлайн-поиск по запросу «биткоин» упал на 82% по сравнению с декабрьскими максимумами".