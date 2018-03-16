Почему биткоин может упасть до уровня $2800

Трейдеры, прогнозирующие движения курса биткоина на основе динамики в прошлом, приходят к неутешительным выводам. 50-дневное скользящее среднее биткоина достигло максимального сближения с 200-дневным индикатором за 9 месяцев. Провал этого уровня, который не случался с 2015 года, будет означать новое падение. "За последние несколько месяцев произошёл решительный сдвиг после активности, отвечавшей признакам пузыря, в конце 2017", — говорит Пол Дэй, технический аналитик и глава по фьючерсам и опционам Market Securities Dubai Ltd.