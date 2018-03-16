ПАО «Оренбургнефть» достигло рекордных показателей в геологоразведке

Результатом эффективной реализации программы геологоразведочных работ (ГРР) стало открытие 14 месторождений и 41 новой залежи с суммарными запасами 41,12 млн т.н.э. по категориям АВ1С1+В2С2. Предприятие выполнило ряд полевых сейсморазведочных работ методом МОГТ 3Д на общей площади 1605,1 км2.

Успешность поисково-разведочного бурения в 2017 составила 96%. Проходка — 121 578 м горных пород, испытано 36 поисково-разведочных скважин.

Стратегическим направлением работы для ПАО «Оренбургнефть» является наращивание ресурсной базы. Только в 2017 г. было приобретено пять лицензионных участков с суммарными ресурсами нефти порядка 25,7 млн тонн.

По итогам 2017 г. уровень восполнения ресурсной базы ПАО «Оренбургнефть» от объема годовой добычи нефти составил 267%.

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