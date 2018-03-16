Ещё
ФАС: частные электронные площадки получат доступ к организации торгов по Гособоронзаказу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФАС: частные электронные площадки получат доступ к организации торгов по Гособоронзаказу 

ТАСС 16 марта 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Частные площадки будут допущены к организации электронных торгов, сведения о которых составляют государственную тайну. Подобные торги планируется начать уже в 2019 году, рассказал замруководителя Федеральной антимонопольной службы Максим Овчинников, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах конференции «Гособоронзаказ. Закупки: регламент, процедура, контроль. Ценообразование».
"У нас большой проект — перевод в электронную форму всех торгов, сведения о которых составляют государственную тайну. Мы надеемся к концу 2018 года его завершить и выпустить все необходимые нормативные документы, которые регулировали бы этот процесс. [Мы] утвердим требования, и любая компания, которая захочет организовать подобного рода инфраструктуру, разумеется, будет допущена и составит конкуренцию уже действующему оператору, что позволит эффективно обеспечить процедуры [торгов]", — отметил Овчинников.
Он сообщил, что в требованиях к операторам площадок будет прописано, что они будут согласовывать систему защиты секретной информации с Федеральной службой безопасности. «Все вплоть до допусков конкретных лиц, которые работают у оператора электронной торговой площадки, должно быть проверено и аттестовано ФСБ», — сказал замруководителя ФАС.
В частности, задачей площадки будет недопуск к торгам участников, которые реально не намерены участвовать в конкурсе, но используют допуск к заказам для сбора данных о Гособоронзаказе.
Также Овчинников добавил, что возможность организации электронных торгов по Гособоронзаказу, информация о которых составляет гостайну, уже вызвала интерес со стороны операторов частных торговых площадок. «Они оценивали бизнес-проект, но потом не стали пока входить [с конкретными проектами], потому что ждут выработки всех требований», — заметил Овчинников.
ТАСС: последние новости
Акции "Мегафона" снижаются на 7% после сообщения о возможной невыплате дивидендов-2017 Москва и Санкт-Петербург поднялись в рейтинге самых дорогих городов мира Суд Нижнего Тагила не стал блокировать сайт по майнингу криптовалюты Tagilcoin
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ305
В Госдуме оценили заявление Порошенко62
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля732
Украина пожаловалась в ООН168
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение