ФАС: частные электронные площадки получат доступ к организации торгов по Гособоронзаказу

"У нас большой проект — перевод в электронную форму всех торгов, сведения о которых составляют государственную тайну. Мы надеемся к концу 2018 года его завершить и выпустить все необходимые нормативные документы, которые регулировали бы этот процесс. [Мы] утвердим требования, и любая компания, которая захочет организовать подобного рода инфраструктуру, разумеется, будет допущена и составит конкуренцию уже действующему оператору, что позволит эффективно обеспечить процедуры [торгов]", — отметил Овчинников.

Он сообщил, что в требованиях к операторам площадок будет прописано, что они будут согласовывать систему защиты секретной информации с Федеральной службой безопасности . «Все вплоть до допусков конкретных лиц, которые работают у оператора электронной торговой площадки, должно быть проверено и аттестовано ФСБ», — сказал замруководителя ФАС.

В частности, задачей площадки будет недопуск к торгам участников, которые реально не намерены участвовать в конкурсе, но используют допуск к заказам для сбора данных о Гособоронзаказе.

Также Овчинников добавил, что возможность организации электронных торгов по Гособоронзаказу, информация о которых составляет гостайну, уже вызвала интерес со стороны операторов частных торговых площадок. «Они оценивали бизнес-проект, но потом не стали пока входить [с конкретными проектами], потому что ждут выработки всех требований», — заметил Овчинников.