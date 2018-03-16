Стали известны имена и даты крипто-дискуссий на саммите G20 в Аргентине 

Вопросы регулирования цифровых валют будут рассмотрены во время двух отдельных обсуждений G20 на следующей неделе. В пресс-службе саммита сообщили, что первая встреча, посвященная криптовалютам, запланирована на понедельник. В разговоре примут участие министр финансов Аргентины Nicolás Dujovne и генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития José Angel Gurría, а также другие спикеры. Вторая дискуссия по вопросам криптовалютного рынка состоится во вторник. Программа и темы обеих встреч пока неизвестны. Тем не менее из официальных данных известно, что оба обсуждения будут посвящены влиянию криптовалют на мировые рынки и потенциальным сферам применения технологии. В дискуссиях планируют принять участие официальные лица России, США, Германии, Франции, Японии и других стран.
фото: G20 Argentina