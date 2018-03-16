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Жилье в Израиле продолжает дешеветь
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Жилье в Израиле продолжает дешеветь 

Prian.ru 16 марта 2018
Фото: Prian.ru
Новые объекты дешевеют более стремительно — на 2,1% за декабрь 2017 и январь 2018 года по сравнению с предыдущими двумя месяцами. Если оценивать по регионам, за этот период цены на жилье упали на 3,1% в районе Иерусалима, на 3,6%, на севере, на 0,4% в Хайфе, на 0,3% в центре страны, на 0,8% — в Тель-Авиве, и на 0,6% — на юге, сообщает Globes.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в феврале 2018 года вырос незначительно — на 0,1%. Заметно подорожали свежие фрукты (9,4%) и транспортные услуги (0,8%). Но при этом снизились цены на одежду (4,6%) и свежие овощи (2,2%).
Вместе с ценами падают и продажи недвижимости в Израиле: за 2017 год они сократились на 11%.
Ознакомьтесь с предложениями по продаже недвижимости в Израиле.
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