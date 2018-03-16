Производство Iphone приостановлено — СМИ

Китайский завод, выпускающий смартфоны, использовал несертифицированные компоненты.

Корпорация Apple приостановила выпуск Iphone на две недели, пишет газета «Известия» со ссылкой на зарубежные СМИ. Причиной приостановки стали выявленные нарушения при производстве смартфонов на заводе в Куньшане — водонепроницаемые компоненты устройств не имели сертификации компании.

Каждый пятый Iphone 8, отмечает издание, производится китайской корпорацией Wistron, смартфоны остальных моделей в линейке выпускает тайваньская фирма Foxconn.

Приостановка производства привела к снижению акций Apple на открытии торгов на 5%.