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ФАС считает благоприятной ситуацию с ценами на ГСМ в России
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ФАС считает благоприятной ситуацию с ценами на ГСМ в России 

РИА Новости 23 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ситуация с ценами на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в России на данный момент благоприятная, считает замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.
"Ситуация благоприятная", — ответил он журналистам на соответствующий вопрос в кулуарах форума объединения корпоративных юристов «В ногу со временем: Антимонопольное законодательство и цифровая экономика».
Голомолзин отметил, что служба ведет постоянный мониторинг цен.
В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу контролировать ситуацию с ценами на ГСМ в приоритетном порядке. Сам Дворкович при этом отметил, что российские компании сдерживают цены на ГСМ: они немного выросли, но остаются в норме.
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