Weiss Ratings: 12 самых слабых криптовалют

Независимое рейтинговое агентство Weiss Ratings провело инвестиционный анализ криптовалют, выделив самые слабые цифровые активы. Ранее, в январе, агентство выпустило свой первый рейтинг по криптовалютам. Рейтинг основан на четырех основных показателях: индексе риска, индексе доходности, индексе технологии и фундаментальном индексе. Первый показатель измеряет колебание цены в течение некоторого времени. Второй рассматривает процент доходности. Третий оценивает уровень анонимности, возможность обновления технологии, масштабируемость, а также другие технические преимущества или недостатки. Четвертый показатель измеряет скорость транзакций, децентрализацию блочного производства, пропускную способность сети, участие разработчиков и другие факторы. Для токенов были выставлены Буквенные рейтинги D и E, где D означает «слабый», а E — «очень слабый». По версии Weiss Ratings, в настоящее время трейдерам стоит избегать вложения средств в следующие криптовалюты:

Auroracoin (D-)

Comet (E-)

Electroneum (E+)

Expanse (E)

Gulden (D-)

Matchpool (E)

Megacoin (E-)

Novacoin (E)

PotCoin (D-)

Quark (E-)

Rise (D-)

SaluS (E-)

В докладе эксперты также советуют размещать в криптовалютах не более 5% ликвидных активов, «если вы не играете по высоким ставкам». Кроме того, аналитики советуют воздержаться от инвестирования в какую-либо криптовалюту, если её курс вдруг начнёт стремительно расти. Вместо этого они советуют добавлять небольшие позиции на локальных минимумах. В-третьих, хотя биткоин способен продемонстрировать неплохую доходность в будущем, трейдерам не стоит забывать и о других, более новых проектах, «таких как EOS или NEO». Недавно агентство повысило рейтинг биткоина с C+ до B— в свете развития технологии Lightning Network. «С биткоином по-прежнему связаны значительные технологические преграды, но он не вымирает», — сообщают эксперты. Напомним, в январском рейтинге наивысшую оценку «А» не получила ни одна криптовалюта. Рейтинг «B» получила Ethereum, «B-» заслужили Cardano и Neo, биткоин удостоился только рейтинга «C+», а Bitcoin Cash — «С-». Рейтинг «D» получили Novacoin и Salus (которые сейчас уже не в фаворе у агентства). Высший из присвоенных рейтингов ("B"), кроме Ethereum, получила криптовалюта EOS, 9-я по величине на криптовалютном рынке, передает CNBC. Более низкую оценку биткоину агентство объяснило тем, что крупнейшая криптовалюта сталкивается с трудностями сети, что приводит к задержкам и высокой стоимости транзакций. Биткоин не имеет прямого механизма для срочной модернизации своего программного кода.