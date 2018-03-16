ФАС и Минэнерго согласуют приказ об увеличении объемов биржевых торгов газом 

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Минэнерго согласуют параметры совместного приказа об увеличении биржевых торгов газом на следующей неделе. Об этом сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в кулуарах Антимонопольного форума объединения корпоративных юристов.
"На следующей неделе, я думаю, что мы уже свои позиции согласуем и по объемам, и по параметрам совместного приказа", — сказал он.
Голомолзин добавил, что планируется внесение совместного приказа в Минюст в первом полугодии.