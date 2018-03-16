Руснарбанк снизил ставки по рублевым вкладам

Руснарбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

«Максимальный комфорт» (на 367 дней) открывается под 6—6,5% годовых (ранее — под 6—6,85%). Доходность «Накопительного»составит 6,85—7,4% (прежде — 6,85—7,65%), а «Пенсионного»— 7,15—7,4% годовых (вместо 7,15—7,65%). Срок депозитов — 181, 367 и 730 дней.

Минимальная сумма всех вкладов составляет 10 тыс. рублей.

Доходность «Универсального-ВИП» (от 3 млн рублей на 181, 367 и 730 дней) составит 7—7,5% годовых (вместо 7—7,65%). По вкладу «Правильный выбор+» (от 50 тыс. рублей на 181 и 367 дней) проценты начисляются по периодам.

Продуктовый виджет

Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств составят 8,33—8,67% (прежде — 8,39—8,78%).

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно, за исключением «Максимального комфорта». По нему выплата процентов осуществляется ежемесячно, а также возможна капитализация.

Дополнительные взносы предусмотрены для всех вкладов, кроме «Правильного выбора+».