Окурок сигары Черчилля ушел с молотка за 620 долларов

Окурок сигары британского премьер‐министра Уинстона Черчилля продали на аукционе за 620 долларов. Недокуренную сигару он оставил 6 апреля 1955 года в свой последний рабочий день в резиденции на Даунинг‐стрит.

Окурок обнаружил в пепельнице госслужащий Джордж Таунсенд. Более 60 лет он ждал своего нового владельца. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Первоначально лот оценили в 338 долларов, однако в ходе торгов его цена выросла почти в два раза. Имя покупателя не сообщается. По данным издания, ему вручили в качестве подарка

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