Окурок сигары Черчилля ушел с молотка за 620 долларов 

Окурок сигары британского премьер‐министра Уинстона Черчилля продали на аукционе за 620 долларов. Недокуренную сигару он оставил 6 апреля 1955 года в свой последний рабочий день в резиденции на Даунинг‐стрит.
Окурок обнаружил в пепельнице госслужащий Джордж Таунсенд. Более 60 лет он ждал своего нового владельца. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Первоначально лот оценили в 338 долларов, однако в ходе торгов его цена выросла почти в два раза. Имя покупателя не сообщается. По данным издания, ему вручили в качестве подарка
черно-белую
фотографию Черчилля с королевой Елизаветой II.
Аукционный дом Christie’s выставил на торги неизвестные ранее письма и фотографии Альберта Эйнштейна. Аукцион состоится со 2 по 9 мая 2018 года.