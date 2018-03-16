Биткоин подорожал, несмотря на запрет 15 криптовалютных бирж регулятором Франции

Investing.com — В четверг цены на основные криптовалюты перешли к восстановлению несмотря на сообщение о том, что регулятор фондового рынка Франции внес в черный список 15 платформ торговли криптовалютами и цифровыми активами.

В 07:30 МСК на бирже Bitfinex биткоин торговался на позиции $8078, подорожав за последние сутки на 2,5%.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 3,1% до $600,12.

На бирже Poloinex курс Ripple подскочил на 5,9% до $0,6854.

Litecoin подорожал на 4,6% до $161,60.

Регулятор фондового рынка Франции AMF в опубликованном в пятницу пресс-релизе сообщил, что добавил в черный список 15 веб-сайтов, на которых проводится торговля криптовалютами.

«Инвестиционные предложения, которые предполагают получение финансовой выгоды или другие подобные экономические эффекты, затрагивают другие активы и теперь должны контролироваться АMF. Таким образом ни одно подобное предложение не может предоставляться на рынке Франции без регистрационного номера АMF», — сказано в пресс-релизе регулятора.

Это заявление последовало после подобного шага со стороны правительства Франции в прошлом году. В декабре руководитель Банка Франции сделал назвал биткоин спекулятивным активом, который не является ни валютой, ни цифровой валютой. Руководитель рабочей группы, разрабатывающей правила регулирования биткоина и других криптовалют, Жан-Пьер Ландау назвал биткоин «тюльпанами современности».

Прокуратура Южного округа Сеула Южной Корее проводит проверку трех криптовалютных бирж, подозревая, что их сотрудники могут быть причастны к краже средств клиентов для покупки биткоинов.