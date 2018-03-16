Ещё
Биткоин подорожал, несмотря на запрет 15 криптовалютных бирж регулятором Франции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биткоин подорожал, несмотря на запрет 15 криптовалютных бирж регулятором Франции 

Investing.com Россия 16 марта 2018
Фото: Reuters
Investing.com — В четверг цены на основные криптовалюты перешли к восстановлению несмотря на сообщение о том, что регулятор фондового рынка Франции внес в черный список 15 платформ торговли криптовалютами и цифровыми активами.
В 07:30 МСК на бирже Bitfinex биткоин торговался на позиции $8078, подорожав за последние сутки на 2,5%.
Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 3,1% до $600,12.
На бирже Poloinex курс Ripple подскочил на 5,9% до $0,6854.
Litecoin подорожал на 4,6% до $161,60.
Регулятор фондового рынка Франции AMF в опубликованном в пятницу пресс-релизе сообщил, что добавил в черный список 15 веб-сайтов, на которых проводится торговля криптовалютами.
«Инвестиционные предложения, которые предполагают получение финансовой выгоды или другие подобные экономические эффекты, затрагивают другие активы и теперь должны контролироваться АMF. Таким образом ни одно подобное предложение не может предоставляться на рынке Франции без регистрационного номера АMF», — сказано в пресс-релизе регулятора.
Это заявление последовало после подобного шага со стороны правительства Франции в прошлом году. В декабре руководитель Банка Франции сделал назвал биткоин спекулятивным активом, который не является ни валютой, ни цифровой валютой. Руководитель рабочей группы, разрабатывающей правила регулирования биткоина и других криптовалют, Жан-Пьер Ландау назвал биткоин «тюльпанами современности».
Прокуратура Южного округа Сеула в Южной Корее проводит проверку трех криптовалютных бирж, подозревая, что их сотрудники могут быть причастны к краже средств клиентов для покупки биткоинов.
Официальный представитель правоохранительных органов заявил о том, что на этих биржах были проведены обыски, в результате которых были конфискованы чеки о переводе средств, мобильные телефоны, бухгалтерские документы и жесткие диски компьютеров.
Investing.com Россия: последние новости
Форекс - Курс AUD/USD снизился во время азиатской сессии Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,97% Форекс - Курс EUR/USD вырос к закрытию американских торгов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ309
В Госдуме оценили заявление Порошенко60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве15
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля732
Украина пожаловалась в ООН169
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение