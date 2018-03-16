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Китайские рынки замерли на время сессии ВСНП
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Китайские рынки замерли на время сессии ВСНП 

Вести.Ru 23 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 16 марта — «Вести. Экономика». На финансовых рынках Китая царит потрясающее спокойствие. Акции, облигации и валюта торгуются в боковике в этом месяце, пишет Bloomberg.
Фото: EPA/WU HONG
Индекс Shanghai Composite продемонстрировал прирост менее чем на 1%. Доходность 10-летних государственных облигаций колеблется в узком диапазоне, а юань — наименее волатильная валюта в Азии на этой неделе. Дело не в отсутствии катализаторов для рыночных движений. Инвесторы оценивают растущий риск торговой войны с США, прибыли компаний; лучшие, чем ожидалось, экономические данные, а также продолжающуюся кампанию по сокращению доли заемных средств, которая подталкивает вверх стоимость заимствований. Вялость торгов подчеркивает важность сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган), в частности, голосования, которое позволило председателю КНР Си Цзиньпину оставаться на этом посту неопределенно долго.
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Китай объявил о масштабной реформе правительства Вечное правление Си: что будет с экономикой? Китай ждет экономической стабильности Фонды спешили продать акции в конце февраля, прежде чем был введен временный запрет, утверждают источники Bloomberg, знакомые с ситуацией. Однако подавление торговли может усугубить волатильность, когда сессия ВСНП завершится во вторник. Облигации, в частности, окажутся под давлением, поскольку ликвидность, сохраняемая достаточной во время сессии, как ожидается, снова ужесточится. Председатель КНР предпринимает усилия по централизации контроля. В рамках крупнейшей за последние годы реформы госаппарата Китай объединит банковского и страхового регуляторов. Перечень функций центробанка будет расширен. Пекин передаст ему некоторые функции банковского и страхового регуляторов. Кроме того, будет создан ряд новых министерств и правительственных учреждений. Как сообщали «Вести. Экономика», в воскресенье депутаты Всекитайского собрания народных представителей убрали из конституции положение об ограничении работы главы государства двумя сроками. Изменение Конституции может оказать значительное влияние на вторую по величине экономику мира. Экономика Китая нуждается в масштабных реформах, особенно для решения проблемы растущего корпоративного долга.
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