Китайские рынки замерли на время сессии ВСНП

Москва , 16 марта — «Вести. Экономика». На финансовых рынках Китая царит потрясающее спокойствие. Акции, облигации и валюта торгуются в боковике в этом месяце, пишет Bloomberg

Фото: EPA/WU HONG

Индекс Shanghai Composite продемонстрировал прирост менее чем на 1%. Доходность 10-летних государственных облигаций колеблется в узком диапазоне, а юань — наименее волатильная валюта в Азии на этой неделе. Дело не в отсутствии катализаторов для рыночных движений. Инвесторы оценивают растущий риск торговой войны с США , прибыли компаний; лучшие, чем ожидалось, экономические данные, а также продолжающуюся кампанию по сокращению доли заемных средств, которая подталкивает вверх стоимость заимствований. Вялость торгов подчеркивает важность сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган), в частности, голосования, которое позволило председателю КНР Си Цзиньпину оставаться на этом посту неопределенно долго.

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