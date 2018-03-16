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Utair предлагает слетать на выборы за 499 рублей
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Utair предлагает слетать на выборы за 499 рублей 

ProOren 16 марта 2018
Фото: ProOren
Воздушный перевозчик Utair установил специальную цену на перелеты в день выборов — 18 марта. Пассажиры могут приобрести билет за 499 рублей за полет родной город, где они смогут проголосовать за своего кандидата в Президенты России.
Акция действует 17 и 18 марта при покупке билетов на сайте компании и в мобильном приложении Utair. Старт продаж — 16 марта в 14.00. Количество билетов ограничено.
«Utair поможет принять участие в голосовании вместе с семьей, в родном городе и, возможно, повторит акцию к следующим выборам», — отметил президент Utair Павел Пермяков.
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