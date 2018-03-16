Utair предлагает слетать на выборы за 499 рублей

Воздушный перевозчик Utair установил специальную цену на перелеты в день выборов — 18 марта. Пассажиры могут приобрести билет за 499 рублей за полет родной город, где они смогут проголосовать за своего кандидата в Президенты России.

Акция действует 17 и 18 марта при покупке билетов на сайте компании и в мобильном приложении Utair. Старт продаж — 16 марта в 14.00. Количество билетов ограничено.