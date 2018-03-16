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Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют
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Бумаги компаний РФ в Лондоне дешевеют, кроме АФК «Система» 

Прайм 16 марта 2018
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в минусе, дорожают лишь расписки АФК "Система", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,37%, до 5,42 доллара, "Лукойла" — на 0,73%, до 65,62 доллара, "Новатэка" — на 0,52%, до 133,1 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели в цене на 1,04% — до 4,72 доллара, "Газпром нефти" — на 0,41%, до 24,55 доллара.
Цена бумаг ВТБ уменьшалась на 0,68%, до 2,04 доллара, Сбербанка — на 1,29%, до 17,96 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 4,7%, до 23,3 доллара.
Бумаги "Норникеля" опускались в стоимости на 0,73%, до 18,76 доллара, "Северстали" — на 0,68%, до 15,38 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 0,68% — до 25,54 доллара.
Бумаги "Магнита" дешевели на 1,44%, до 19,05 долларов, "Ленты" — на 0,41%, до 6,04 доллара. Расписки АФК "Система" при этом дорожали на 1,11%, до 4,1 доллара.
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