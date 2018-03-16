В гостях лучше: что меняется для владельцев иностранных счетов

Новое правило определения валютного резидентства, принятое в России в конце прошлого года, фактически приравняло валютных резидентов к налоговым. Напомним, что налоговым резидентом признается лицо, которое находится на территории Российской Федерации более 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд. Таким образом, если лицо находится в России менее 183 дней в году, то с него снимается требование уведомлять о счете и движениям по нему, а также, что не менее важно, требование следовать ограничениям по валютным операциям. Важно отметить, что указанное нововведение распространяется и на 2017 год.

Кроме того, с 1 января 2018 года расширен перечень разрешенных валютных операций. Теперь россиянам, владеющим автомобилями, яхтами и самолетами за рубежом, можно будет свободно получать средства от их продажи на свой зарубежный счет независимо от страны нахождения этих транспортных средств.

Помимо транспортных средств можно также зачислять доходы от продажи зарубежной недвижимости. Однако тут есть ограничение: недвижимость должна быть зарегистрирована на территории иностранного государства-члена ОЭСР или ФАТФ (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег), которая обменивается с Россией налоговой информацией. При этом сам счет должен быть открыт в банке на территории государства, где зарегистрирована недвижимость. Например, США , которые являются членом ОЭСР и ФАТФ, не соответствуют последнему условию обмена информацией с Россией. В связи с этим до выполнения данного условия средства от продажи недвижимости в США необходимо зачислять на счета, открытые в России.

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Не менее важным изменением, которое стоит отдельно отметить, является отмена налога на доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах. В соответствии с действующими ранее нормами законодательства при получении займа от организации или индивидуального предпринимателя под процентную ставку ниже законодательно установленного лимита (менее 2/3 действующей ставки рефинансирования для рублевых займов и менее 9% для валютных) у физического лица возникал налогооблагаемый доход, который определялся как разница между суммой процентов, исчисленных в соответствии с установленными лимитами, и процентов, рассчитанных по договору.

В случае получения кредита в размере $1000 под 2% годовых у физического лица возникает доход, который рассчитывается следующим образом: налоговая база = $1000* (9%-2%) = $70. Ставка для данного вида дохода установлена на уровне 35% для налоговых резидентов России.

Таким образом, для физических лиц получение и использование займов на рыночных условиях от западных банков больше не будет приводить к налоговым последствиям, сумма которых зачастую превышала сумму процентов, уплаченных по договору займа.

Также с 1 января этого года вступило в силу положение, которое позволяет валютным резидентам зачислять на свои зарубежные счета денежные средства, полученные от отчуждения внешних ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на российской или иностранной бирже. Список иностранных бирж ограничен 21-й биржей.

Напомним, что штрафы за зачисление денежных средств по операциям, не упомянутым в законе, могут составить от 75 до 100% от зачисленной суммы. То же самое, по мнению Федеральной налоговой службы, относится к операциям, совершенными по счету, о котором не было уведомлено.

И все-таки как быть, если нужно продать внебиржевую бумагу или, например, бумагу, котируемую на бирже, которая не входит в разрешенный список (например, Люксембургская биржа)? Решением, которое поможет в подобной ситуации избежать ограничений валютного законодательства, а также валютной переоценки, может стать зарубежный полис страхования жизни с инвестиционной составляющей, а также счет, открытый на принадлежащую вам иностранную структуру (так называемую КИК). Однако каждый случай необходимо анализировать индивидуально с учетом особенностей имеющейся структуры активов и потребностей инвестора.

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