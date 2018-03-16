В большинстве крупных городов Канады падают цены на жилье

Цены снизились в феврале 2018 года в семи из 11 крупных городов страны, в том числе, и в «раскаленном» Торонто. По словам старшего экономиста Capital Economics Дэвида Мадани, это говорит о том, что цены корректируются согласно актуальным финансовым условиям, сообщает HuffPost.

Тем не менее, в Ванкувере цены даже выросли в феврале, но, по мнению Pinsonneault, такая тенденция продлится недолго. По данным городского совета недвижимости, продажи односемейных домов здесь упали на 39,4% в феврале в сравнении с тем же месяцем годом ранее. Ситуация с квартирами немного лучше: сделок стало меньше на 7,1%.