Доходы южноуральцев по итогам года упали, а долги увеличились

Територриальный орган федеральной службы государственной статистике подвёл итоги 2017 года и подсчитал доходы и расходы южноуральцев.

Объем денежных доходов населения снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.

Реальные располагаемые денежные доходы за год упали на 5,3%. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в Челябинсстате.

При этом по данным статистике среднемесячная начисленная заработная плата южноуральцев в 2017 году составила по сравнению с 2016 годом увеличилась на 7,0%

Самая высокая заработная плата зафиксирована в обрабатывающих производствах и организациях по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. По отношению к средней зарплате региона уровень зарплаты в этих отраслях оказался выше почти в два раза. В 1,6 раза выше среднеобластного зарабатывают в организациях занятых научными исследованиями и разработками.

Критически низкой признана зарплата у рыбоводов, рыбаков, лесников, лесозаготовителей и работников легкой промышленности, в частности производителей одежды. Уровень зарплаты, задействованных в этих отраслях относится к среднему по региону как 52-55%.

При этом долг по невыплаченной зарплате в регионе составил 1700 тысяч рублей.

Численность пенсионеров в регионе за год увеличилась на 5.4 тысячи человек. Каждый пятый южноуралец пенсионного возраста продолжает работать, несмотря на то, что реальный размер пенсии за год увеличился более, чем на 5 процентов.

Общая структура денежных расходов у жителей региона осталась прежней. Более половины бюджета челябинцы тратят в магазинах. 14.8% средств уходит на оплату услуг, что больше на 0.4% по сравнению с прошлым годом. Обязательные платежи и взносы, которые за 12 месяцев также возросли на 0.6% отнимают еще 12.6% об общего дохода. В целом превышение расходов над доходами по итогам года составило 7.4% вместо 5.7% в 2016 году.

«В условиях нестабильной экономической ситуации население сокращает покупку товаров. За 2017 год население приобрело товаров меньше, чем в предыдущем году на 7541,4 млн рублей. При этом, расходы на оплату услуг выросли. В среднем на человека в месяц на потребительские нужды затрачивалось 15798,2 рубля, на 108,1 рубля меньше, чем в предыдущем году. При этом южноуральцы стали больше интересоваться ценными бумагами, и потеряли интерес к валюте.

В 2017 год объем сбережений во вкладах и ценных бумагах вырос на 6,6%., иностранной валюты куплено на 5,6% меньше, чем в предыдущем году. При этом Задолженность населения перед банками за взятые кредиты выросла. Сумма выданных кредитов превысила их погашение на 25483,6 млн рублей. Существенно сократились расходы на покупку недвижимости», — сообщили в ведомстве.