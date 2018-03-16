Ещё
Доходы южноуральцев по итогам года упали, а долги увеличились
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы южноуральцев по итогам года упали, а долги увеличились 

АиФ 16 марта 2018
Фото: АиФ
Територриальный орган федеральной службы государственной статистике подвёл итоги 2017 года и подсчитал доходы и расходы южноуральцев.
Объем денежных доходов населения снизился на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.
Реальные располагаемые денежные доходы за год упали на 5,3%. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в Челябинсстате.
При этом по данным статистике среднемесячная начисленная заработная плата южноуральцев в 2017 году составила по сравнению с 2016 годом увеличилась на 7,0%
Самая высокая заработная плата зафиксирована в обрабатывающих производствах и организациях по производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. По отношению к средней зарплате региона уровень зарплаты в этих отраслях оказался выше почти в два раза. В 1,6 раза выше среднеобластного зарабатывают в организациях занятых научными исследованиями и разработками.
Критически низкой признана зарплата у рыбоводов, рыбаков, лесников, лесозаготовителей и работников легкой промышленности, в частности производителей одежды. Уровень зарплаты, задействованных в этих отраслях относится к среднему по региону как 52-55%.
При этом долг по невыплаченной зарплате в регионе составил 1700 тысяч рублей.
Численность пенсионеров в регионе за год увеличилась на 5.4 тысячи человек. Каждый пятый южноуралец пенсионного возраста продолжает работать, несмотря на то, что реальный размер пенсии за год увеличился более, чем на 5 процентов.
Общая структура денежных расходов у жителей региона осталась прежней. Более половины бюджета челябинцы тратят в магазинах. 14.8% средств уходит на оплату услуг, что больше на 0.4% по сравнению с прошлым годом. Обязательные платежи и взносы, которые за 12 месяцев также возросли на 0.6% отнимают еще 12.6% об общего дохода. В целом превышение расходов над доходами по итогам года составило 7.4% вместо 5.7% в 2016 году.
«В условиях нестабильной экономической ситуации население сокращает покупку товаров. За 2017 год население приобрело товаров меньше, чем в предыдущем году на 7541,4 млн рублей. При этом, расходы на оплату услуг выросли. В среднем на человека в месяц на потребительские нужды затрачивалось 15798,2 рубля, на 108,1 рубля меньше, чем в предыдущем году. При этом южноуральцы стали больше интересоваться ценными бумагами, и потеряли интерес к валюте.
В 2017 год объем сбережений во вкладах и ценных бумагах вырос на 6,6%., иностранной валюты куплено на 5,6% меньше, чем в предыдущем году. При этом Задолженность населения перед банками за взятые кредиты выросла. Сумма выданных кредитов превысила их погашение на 25483,6 млн рублей. Существенно сократились расходы на покупку недвижимости», — сообщили в ведомстве.
АиФ: последние новости
Челябинский филиал РСХБ приступил к кредитованию сезонных работ в регионе Тренды и цены на недвижимость в 2018 году От каких налогов освобождены пенсионеры?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ304
В Госдуме оценили заявление Порошенко60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
Украина пожаловалась в ООН171
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение