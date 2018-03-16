Стартапы просят поддержки правительства в продвижении на глобальные рынки

МОСКВА , 15 мар — РИА Новости . Руководители российских технологических стартапов просят правительство субсидировать развитие технологий для цифрового сельского хозяйства, — такое предложение высказал основатель компании «Инфобис» Павел Линник на встрече с первым замглавы аппарата правительства, руководителем правительственной подкомиссии по цифровой экономике Максимом Акимовым

Компания разрабатывает систему «Агросигнал», которая позволяет с помощью специальных датчиков, устанавливаемых на сельхозтехнике, оперативно контролировать ход сельскохозяйственных работ.

В ходе встречи, которая состоялась в офисе Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), предприниматели обратили внимание на вопрос субсидий сельхозпроизводителям на приобретение оборудования GPS/ГЛОНАСС, систем точного земледелия и оборудования в сфере интернета вещей.

Руководители технологических стартапов сообщили о желании получать поддержку от государства при продвижении своих продуктов на глобальные рынки, о необходимости поддержки крупных проектов со стороны институтов развития, и отметили отсутствие механизмов государственно-частного партнерства в сфере IT.

Представитель санкт-петербургской компании Stafory, разработавшей робота-рекрутера на базе искусственного интеллекта «Робот Вера», отметил, что принятие закона о ГЧП и концессиях принесет плюсы для всех: люди получат качественный и удобный продукт, федеральные и региональные органы власти снизят стоимость создания систем, а частные разработчики получат доступ к новому рынку и смогут коммерциализировать продукт за счет дополнительных пользовательских сервисов.

При этом предприниматели отметили стремительный рост российского рынка коллективных инвестиций в цифровые стартапы. Глава краудинвестинговой площадки StartTrack Константин Шабалин заявил, что объем этого рынка, по его оценке, может достичь 10 миллиардов рублей уже в текущем году.