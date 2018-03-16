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Стартапы просят поддержки правительства в продвижении на глобальные рынки
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Стартапы просят поддержки правительства в продвижении на глобальные рынки 

РИА Новости 16 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Руководители российских технологических стартапов просят правительство субсидировать развитие технологий для цифрового сельского хозяйства, — такое предложение высказал основатель компании «Инфобис» Павел Линник на встрече с первым замглавы аппарата правительства, руководителем правительственной подкомиссии по цифровой экономике Максимом Акимовым.
Компания разрабатывает систему «Агросигнал», которая позволяет с помощью специальных датчиков, устанавливаемых на сельхозтехнике, оперативно контролировать ход сельскохозяйственных работ.
В ходе встречи, которая состоялась в офисе Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), предприниматели обратили внимание на вопрос субсидий сельхозпроизводителям на приобретение оборудования GPS/ГЛОНАСС, систем точного земледелия и оборудования в сфере интернета вещей.
Руководители технологических стартапов сообщили о желании получать поддержку от государства при продвижении своих продуктов на глобальные рынки, о необходимости поддержки крупных проектов со стороны институтов развития, и отметили отсутствие механизмов государственно-частного партнерства в сфере IT.
Представитель санкт-петербургской компании Stafory, разработавшей робота-рекрутера на базе искусственного интеллекта «Робот Вера», отметил, что принятие закона о ГЧП и концессиях принесет плюсы для всех: люди получат качественный и удобный продукт, федеральные и региональные органы власти снизят стоимость создания систем, а частные разработчики получат доступ к новому рынку и смогут коммерциализировать продукт за счет дополнительных пользовательских сервисов.
При этом предприниматели отметили стремительный рост российского рынка коллективных инвестиций в цифровые стартапы. Глава краудинвестинговой площадки StartTrack Константин Шабалин заявил, что объем этого рынка, по его оценке, может достичь 10 миллиардов рублей уже в текущем году.
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