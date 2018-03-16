Ещё
CoinfloorEX представила новый тип фьючерсов на основе реальных поставок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

CoinfloorEX представила новый тип фьючерсов на основе реальных поставок 

BitCryptoNews 16 марта 2018
Фото: BitCryptoNews
Британский криптовалютный биржевой оператор Coinfloor станет первой цифровой биржей, работающей с биткойновыми фьючерсными контрактами на основе физических расчетов. Генеральный директор Coinfloor Марк Ламб представил публике новую платформу, базирующуюся в Лондоне, CoinfloorEX. Платформа направлена на коммерческих трейдеров, хедж-фонды, проп-трейдинговые компании, а также на некоторых индивидуальных инвесторов и криптовалютных майнеров. Во время своего интервью, состоявшегося в ходе конференции Futures Industry Association в США, господин Ламб отметил, что когда он разговаривал с провайдерами ликвидности, работающими на биржах, то все они в один голос говорили, что очень ждут появления физических фьючерсных контрактов для криптовалют. Так, по словам финансиста, инвесторы смогут минимизировать свои риски.
Ранее мы писали о том, компания Coinbase выходит на европейские рынки.
фото: Shutterstock
BitCryptoNews: последние новости
Binance запустит новые проекты: децентрализованную криптобиржу и монету У Dogecoin больше транзакций, чем у Bitcoin Cash Учить технологии блокчейн будут в РЭУ им. Плеханова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ309
В Госдуме оценили заявление Порошенко60
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля732
Украина пожаловалась в ООН172
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение