CoinfloorEX представила новый тип фьючерсов на основе реальных поставок

Британский криптовалютный биржевой оператор Coinfloor станет первой цифровой биржей, работающей с биткойновыми фьючерсными контрактами на основе физических расчетов. Генеральный директор Coinfloor Марк Ламб представил публике новую платформу, базирующуюся в Лондоне, CoinfloorEX. Платформа направлена на коммерческих трейдеров, хедж-фонды, проп-трейдинговые компании, а также на некоторых индивидуальных инвесторов и криптовалютных майнеров. Во время своего интервью, состоявшегося в ходе конференции Futures Industry Association в США , господин Ламб отметил, что когда он разговаривал с провайдерами ликвидности, работающими на биржах, то все они в один голос говорили, что очень ждут появления физических фьючерсных контрактов для криптовалют. Так, по словам финансиста, инвесторы смогут минимизировать свои риски.

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