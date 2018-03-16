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Предстоящие выборы малозначимое событие для рублевого долгового рынка, — Роман Насонов, аналитик Промсвязьбанка
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Предстоящие выборы малозначимое событие для рублевого долгового рынка, — Роман Насонов, аналитик Промсвязьбанка 

Прайм 16 марта 2018
Фото: Прайм
Пока что ситуация продолжает развиваться в негативном ключе: Британия, Франция, Германия и США сделали совместное заявление о том, что атака в Солсбери угрожает их безопасности. Кроме того, Минфин США вчера сообщил о намерениях ввести дополнительные санкции в отношении российского истеблишмента за «дестабилизирующие действия», в том числе в виде киберпреступлений. В результате при нейтральной конъюнктуре на зарубежных долговых рынках и сырьевых площадках доходности большинства ОФЗ по итогам дня выросли на 2-4 б.п. до 6,09-6,64% по бумагам срочностью до 5 лет и 6,71-7,4% по более длинным выпускам.
С нашей точки зрения, каких-то жестких мер против РФ в связи с «делом Скрипаля» со стороны западных стран не последует, и градус внешнеполитической напряженности в ближайшие дни начнет постепенно спадать. Поскольку каких-либо явных сигналов со стороны зарубежных площадок для рынка ОФЗ по-прежнему не поступает, сегодня он, вероятнее всего, перейдет от снижения к консолидации.
На ход торгов могут повлиять данные по инфляции в еврозоне в феврале (13:00 мск), прогноз — 1,2% г/г. Предстоящие же 18 марта президентские выборы в РФ мы оцениваем как малозначимое для рублевого долгового рынка событие ввиду отсутствия интриги относительно того, кто станет их победителем.
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