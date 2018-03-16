Особенности национального майнинга: как сделать добычу криптовалюты выгодной

Ежемесячно в Россию ввозится около 5000 устройств для майнинга, по данным РАКИБ. Несмотря на большие колебания курса майнинг по-прежнему остаётся привлекательным капиталовложением, но уже в ракурсе профессионального использования.

Даже при текущем курсе в $8000 за биткоин майнинг остается прибыльным. Однако при реализации пессимистичного прогноза банка Goldman Sachs «добыча» криптовалюты в России будет находиться на грани и за гранью рентабельности: курс биткоина может опуститься ниже $5900 за единицу, по мнению технического стратега Goldman Sachs Шеба Джафари. По оценке автора, это именно та граница, достижение которой сделает майнинг практически невыгодным даже в сравнении с банковскими депозитами.

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Опираясь на сложность вычислительной сети (объем вычислений для создания одной цифровой монеты), критический курс BTC/USD, при котором майнинг может стать невыгодным, в зависимости от многих переменных, составляет до $5900 за 1 биткоин. Этот показатель включает в себя не только стоимость самих аппаратов, но и необходимые для его работы расходы: электричество, охлаждение, аренду, содержание обслуживающего персонала, транспорт, интернет и амортизацию.

Причем курс биткоина, влияет не только на рентабельность собственной добычи, но все и на остальные криптовалюты, которые в значительной мере связаны с его курсом как флагманской криптовалютой.

Аппаратная основа

Немного истории, чтобы потом было понятно, откуда возникают трудности при выборе майнингового оборудования. После того, как участников дешифровки блоков криптовалюты становилось все больше, компьютерных мощностей стало не хватать. Майнеры адаптировали под дешифрование видеокарты, имеющие самую подходящую архитектуру и максимальную мощную вычислительную способность. Вскоре сложность сети увеличилась и майнеры начали объединять видеокарты, так появились майнинг-фермы. Одна ферма в среднем состоит из 8 видеокарт, точное количество зависит от возможностей материнской платы и операционной системы.

Из-за постоянного увеличения сложности сети, технологический прогресс уже не мог существенно повысить скорость расчетов, поэтому стало расти количество ферм. В мире стали появляться владельцы 100 — 1000 майнинг ферм, и для их размещения требовались гигантские площади.

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На это отреагировали китайские фабрики по производству компьютерных комплектующих. Они создали специализированные процессоры, которые быстро выполняли операции по майнингу некоторых видов валют и таким образом появились ASIC (application specific integrated circuit — интегральная схема специального назначения). Созданы они были для промышленных майнеров. ASIC было удобней размещать, проще настраивать, легче обслуживать и они гораздо эффективней видеокарт для своей (подчеркнуть!) криптовалюты.

Устройствами ASIC можно майнить ограниченное количество криптовалют — Bitcoin, Litecoin, Dash и Siacoin. Многие остальные криптовалюты при схожем алгоритме тоже можно добывать на ASIC устройствах, остальные же создаются на фермах с видеокартами.

Доходность майнинга

Доходность во многом зависит от курса криптовалют и сложности сети. На начало 2017 года, когда курс биткоина был в районе $700, прибыльность по одному ASIC или ферме на видеокартах составляла $9 и $7 соответственно. В конце года, когда курс был $19000 за 1 биткоин, доходность достигала рекордных показателей $50 и $40 в день, но зависимость курса и доходности не прямая, так как надо учитывать сложность сети.

При этом затраты легко рассчитать исходя из потребления электричества, средняя потребляемая мощность одного устройства (майнинг ферма или ASIC) — около 1,3 кВт*час, при стоимости электричества в 6 рублей за кВт*час, в день одно устройство сжигал электричества на $3,2.

Нестабильность цены

Динамика изменения стоимости майнинг оборудования, одна из важнейших деталей внимания при покупке. Порой разница в цене за один день может достигать 40 000 рублей. Причинами таких скачков выступают несколько аспектов: курс BTC/USD, ажиотаж — при большом спросе завод изготовитель не может дать желаемое количество устройств, однако цену он не завышает, цены начинают диктовать перекупы — отсюда и цены на остальном рынке. Это видят конечные магазины, и страхуя риски связанные с отсрочками их последующих заказов, также поднимают свои цены.

Все эти причины, в том числе, связаны между собой, как только поднимается курс BTC/USD, увеличивается эффективность майнинга, срок окупаемости падает и это привлекает новых покупателей майнинг оборудования. Магазины распродавая оборудование и встречая ажиотаж — поднимают цены и размещают новые заказы на заводе производителе. Завод принимая заказы на 3 месяца вперед. Новые владельцы майнеров, подключая новые устройства в сеть увеличивают вычислительную мощность сети и ПО автоматически увеличивает сложность сети, эффективность майнинга падает, срок окупаемости растет, количество новых покупателей майнинг устройств снижается, цены на майнеры опускаются обратно.

Для наглядности, можно посмотреть на рынок за последние несколько месяцев. До октября 2017 года, стоимость майнинг оборудования была практически постоянной со слабым ростом в соответствии со спросом (например, популярный майнер по биткоину Bitmain AntMiner S9 в январе 2017 года в России стоил в среднем 150 000 рублей, в октябре 190 000 рублей). Но с ноября 2017, когда курс BTC начал стремительно подниматься, доходность майнинга существенно росла, с каждым днем рос курс BTC/USD, каждый майнер в день приносил больше USD и соответственно существенно сокращался период его окупаемости.

Все это моментально отразилось на рынке, все заинтересованные массы людей приняли решение о покупке майнеров, появился дефицит предложений.

В декабре 2017 года, когда курс BTC/USD имел пиковые значения, срок окупаемости самого популярного майнера биткоинов Bitmain Antminer S9 снизился до 4 месяцев, на него был высокий спрос, но фактически купить его было нереально — встречались предложения о продаже майнера Bitmain Antminer S9 по стоимости свыше 350 000 рублей. Поставщики оборудования, собирая заказы в России и размещая их в Китае на конец января, учитывая новогодние праздники в Китае, которые проходят в начале февраля, прогнозировали дефицит оборудования по факту наличия в России на весь период января-февраля.

Выход более мощных майнеров

Кардинально повлияло на стоимость ASIC резкое падение курса биткойна. Но еще раньше подействовал другой фактор — появление новых моделей. Сейчас цены на оборудование для майнинга в России упали до уровня лета 2017 год. Встречались предложения со стоимостью ниже цен в Китае, так как перекупщики в России боялись дальнейшего падения, и продавали оборудование по закупочной стоимости, поскольку некоторые из них приобретали крупные партии еще в октябре, когда закупочная цена на февраль была ниже текущей стоимости в розничных магазинах Китая:

— Bitmain Antminer S9 с блоком питания — в среднем 160 000 рублей (в Китае по наличию — 170 000 рублей)

— Bitmain Antminer L3+ с блоком питания — 145 000 рублей (в Китае по наличию — 150 000 рублей)

— Whatsminer M3 с блоком питания — 125 000 рублей (в Китае — 130 000 рублей)

Биткоин. Интересный путь нашли китайские держатели ферм: видя высокий ажиотаж и объемы заказов, они стали делать апгрейд локальных майнинг пулов, работающих на Bitmain Antminer S9: текущие устройства продавали, а место резервировали под новый майнер Bitmain Antminer S11, который ещё не поступил в продажу. Партии бывших в употреблении Bitmain Antminer S9 поставлялись в Россию. Устройства были предварительно были проверены, проведены профилактические работы, чистки и упакованы как новые.

Стоит также отметить, что Китайская сторона обработки заказов оборудования имеет определенную цепочку из поставщиков, дилеров и самого производителя. Все они крайне пристально следят за ажиотажем и курсом BTC/USD, молниеносно меняя цены даже в процессе заключения сделки.

Мир майнеров ожидал неприятный сюрприз, новые Bitmain Antminer S11 существенно мощнее чем Bitmain Antminer S9 (по экспертным оценкам предполагается увеличение мощности на 30%). Во время их установки в больших китайских пулах произошло увеличение сложности майнинга, что привело к падению доходности существующих ферм. С учетом снижения курса BTC/USD в 2018 году, суммарное уменьшение доходности в Новом году было пятикратным по сравнению с декабрем 2017 года.

Dash. Еще более драматическая история произошла с устройствами для майнинга криптовалюты Dash, которые появились в сентябре 2017. На момент мая 2017 года, криптовалюта Dash была очень стабильна и майнилась только на видеокартах, майнеры стабильно зарабатывали на одной ферме примерно $1000–$1500 в месяц. Ажиотаж начался с момента анонса компанией iBeLink в июне 2017 года нового ASIC майнера по Dash — DM11G, его способности по вычислениям прогнозировали месячную доходность в районе $5000–$10000 с одного устройства и это был единственный ASIC майнер по криптовалюте Dash.

Предзаказы на это устройство компания iBeLink открывала краткосрочно в июле со сроком отгрузки в сентябре 2017. Ажиотаж способствовал быстрому выкупу всех квот на производство DM11G и рынок розничных продаж ASIC майнеров в России наводнили предложения о продаже DM11G по ценам 1 млн рублей за 1 устройство с поставкой в сентябре. Но в середине августа 2017, когда розничные магазины уже ожидали свои заказы по iBeLink DM11G, на сайте завода производителя BitMain появляется устройство Bitmain Antminer D3 со сроком поставки на ноябрь 2017, который также майнит криптовалюту Dash, при этом примерно на 70% быстрее. Позднее появилось еще и устройство DR-100, которые сделали малопривлекательным iBeLink DM11G, а ретейлеры столкнулись с серьезным затовариванием этим самым слабым из майнинговых устройств для криптовалюты Dash.

Розничные покупатели, которые не вносили предоплату, отложили вопрос о приобретении до стабилизации ситуации. А те, кто оплатили свои заказы, моментально подключали новые устройства в сеть, отмечая высокую эффективность и месячный доход в районе $6000. Но количество новых устройств в сети вызвало резкий скачок увеличения сложности вычислений, при этом увеличения курса Dash по отношению к доллару не произошло. Срок окупаемости одного устройства с 3 — 4 месяцев увеличилось до 1 года и розничные цены на ASIC майнеры по Dash поползли вниз. Многие ритейлеры были вынуждены закрыться, т.к. не смогли выполнить условия перед инвесторами, финансирующими заказы партий устройств под конкретную прибыль в сжатые сроки. По итогу всех событий, поэтапному анонсированию ASIC майнеров по Dash, резкому увеличению сложности сети и фиксированному курсу Dash/USD, снижение доходности по майнингу Dash составило почти в 3 раза по сравнению с началом сентября 2017 года.

Майнинг еще в тренде

Тем не менее, спрос на приобретение майнингового оборудования, по-прежнему сохраняется. Сейчас Bitmain Antminer S9 и iBeLink DM11G приносят покупателям ежедневный доход в $9—11 и $3-5 соответственно. Конечно, те, кто закупал S9 по 350 000 рублей и более дорогой, чем сейчас, iBeLink DM11G в расчете на доходность $120 и $50 в день столкнулись с существенной упущенной прибылью и резким удлинением сроков окупаемости вложений. Но по-прежнему наблюдается спрос на майнеры, а многие игроки еще и прибегают к услугам трейдеров или сами делают попытке в игре на биржах в попытке увеличить доход. В итоге это приводит к расширению профессиональных участников в криптосообществе.