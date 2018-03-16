Минэкономразвития Красноярского края сделает ставку на игорный бизнес 

Сейчас субъекты игорного бизнеса платят за процессинговые центры 125 тыс. рублей и пункты приема — 7 тыс. рублей. Министерство экономического развития и инвестиционной политики края предлагает радикально увеличить эти ставки до максимально разрешенных законом — 250 тысяч и 14 тысяч соответственно. А кроме того, установить налог за один процессинговый центр интерактивных ставок — 3 млн рублей. Столь жесткое повышение предлагается с учетом «негативного влияния азартных игр на социальную стабильность общества и высокую доходность игорного бизнеса».
Кстати, статистика утверждает, что в крае сейчас действуют 48 пунктов приема ставок.