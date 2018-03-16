Через три года спрос на авторынке РФ вернётся на докризисный уровень

Специалисты EY определили, что докризисный спрос на автомобили в рамках отечественного рынка восстановится примерно через три года.

По словам экспертов компании, на данный момент авторынок РФ имеет большой потенциал, так как работает несколько мощных программ по государственной поддержке отрасли. Именно этот факт позволит к 2021 году возобновить количество реализации до двух с половиной миллионов легковушек. В текущем же году дилеры планируют продать около одного миллиона восьмисот тысяч экземпляров машин.

Согласно проведённым исследованиям, на тысячу граждан России приходится триста пятьдесят одна машина. Этот показатель в среднем на срок три процента ниже, нежели данные стран Западной Европы. Средний возраст автомобиля в стране составляет двенадцать лет. Одновременно с этим эксперты из EY отмечают, что в стране есть большие риски, связанные с неопределённостью макроэкономических факторов, включая, курс валюты и цену на нефть. Более того, правительство пока не предоставило полноценную программу по поддержке автопроизводителей и увеличению уровня локализации производства в стране.

Напомним, что в прошлом году на отечественном авторынке было продано почти один миллионов шестьсот тысяч автомобилей. В этом сегменте наблюдается чистый прирост на двенадцать процентов.