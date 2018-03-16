Ещё
Через три года спрос на авторынке РФ вернётся на докризисный уровень
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Через три года спрос на авторынке РФ вернётся на докризисный уровень 

Daily-Motor 23 часа назад
Фото: Daily-Motor
Специалисты EY определили, что докризисный спрос на автомобили в рамках отечественного рынка восстановится примерно через три года.
По словам экспертов компании, на данный момент авторынок РФ имеет большой потенциал, так как работает несколько мощных программ по государственной поддержке отрасли. Именно этот факт позволит к 2021 году возобновить количество реализации до двух с половиной миллионов легковушек. В текущем же году дилеры планируют продать около одного миллиона восьмисот тысяч экземпляров машин.
Согласно проведённым исследованиям, на тысячу граждан России приходится триста пятьдесят одна машина. Этот показатель в среднем на срок три процента ниже, нежели данные стран Западной Европы. Средний возраст автомобиля в стране составляет двенадцать лет. Одновременно с этим эксперты из EY отмечают, что в стране есть большие риски, связанные с неопределённостью макроэкономических факторов, включая, курс валюты и цену на нефть. Более того, правительство пока не предоставило полноценную программу по поддержке автопроизводителей и увеличению уровня локализации производства в стране.
Напомним, что в прошлом году на отечественном авторынке было продано почти один миллионов шестьсот тысяч автомобилей. В этом сегменте наблюдается чистый прирост на двенадцать процентов.
Daily-Motor: последние новости
Февральские продажи машин в России выросли на четверть В России начали выписывать штрафы автозаправщикам за некачественное топливо Наказание за нарушение правил движения на переезде ужесточат
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ305
В Госдуме оценили заявление Порошенко62
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля732
Украина пожаловалась в ООН168
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение