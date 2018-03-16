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Лоббист из команды Трампа будет помогать Тимошенко
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Лоббист из команды Трампа будет помогать Тимошенко 

Вести.Ru 23 часа назад
Фото: Вести.Ru
Барри Беннетт, который помогал команде Дональда Трампа во время его избирательной кампании, будет лоббировать интересы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.
Компания Avenue Strategies Global LLC предоставит Тимошенко услуги по работе с органами госвласти, связям с общественностью, а также будет налаживать контакты с членами администрации Трампа и конгрессом от ее имени. Как РИА Новости сообщает со ссылкой на агентство Bloomberg, за эти услуги компания будет получать 65 тысяч долларов в месяц.
По словам самого Беннета, его компания поможет организовать Тимошенко «поездки в США, чтобы провести встречи с чиновниками высшего звена ». По его мнению, она — реформатор, который поддерживает Запад.
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