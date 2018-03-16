Ещё
Индексы США в пятницу выросли на фоне позитивной внутренней статистики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Индексы США в пятницу выросли на фоне позитивной внутренней статистики 

Прайм 15 часов назад
МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу преимущественно выросли на фоне позитивной внутренней статистики, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 0,29%, до 24946,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ остался на уровне открытия 7481,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,17%, до 2752,01 пункта.
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в марте, по предварительной оценке, вырос до 102 пунктов с 99,7 пункта в феврале. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения показателя. Индикатор оказался самым высоким за последние 14 лет.
Промышленное производство в стране в феврале увеличилось на 1,1% против ожиданий роста лишь на 0,3%, а загрузка промышленных мощностей в отчетном месяце оказалась самой сильной с января 2015 года — 78,1%.
Между тем, количество новых домов в США в феврале снизилось на 7% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,236 миллиона. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя — на 2,7%. Показатель января был пересмотрен в сторону увеличения — до 1,329 миллиона новостроек.
Кроме этого, в пятницу пресс-секретарь президента США Сара Сандерс в своем Twitter опровергла сообщения СМИ о решении президента Дональда Трампа снять Герберта Макмастера с должности советника президента по национальной безопасности.
"Рынок всегда ищет поддержки, но каждый день мы получаем кадровые проблемы в Белом доме, что заставляет инвесторов чесать затылки и пересматривать вещи, касающиеся политики. Это краткосрочные вопросы, но они могут вызывать волатильность", — сказал агентству MarketWatch управляющий директор Crossmark Global Investments Пол Таунсен (Paul Townsen).
Прайм: последние новости
Биткоин дорожает в рамках коррекции, оставаясь чуть выше $8 тыс Повышение ставки ФРС не загорами, куда спрятаться инвесторам, - Сергей Судилин,управляющий аналитик ИК "Прайм Капитал" Биржи АТР закрылись в основном снижением на политических новостях из США
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британский МИД анонсировал ответ301
В Госдуме оценили заявление Порошенко62
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве14
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля731
Украина пожаловалась в ООН168
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение