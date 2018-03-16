Жителей Краснодара приглашают принять участие во флешмобе #яидунавыборы

Флешмоб #яидунавыборы запустил телеканал «Краснодар».

Руководитель дирекции информационных и спортивных программ канала Алексей Коваленко решил запустить акцию после того, как одна из сотрудниц ТВ заявила, что на выборы идти не собирается.

«Для всех, кто еще раздумывает, мы и решили начать эту акцию, — объяснил Алексей Коваленко. — И призываем всех, кому не все равно и кто любит нашу Родину, Кубань, Краснодар — поддержите нас! Это займет ровно две минуты Вашего времени».

К акции уже успели присоединиться десятки неравнодушных.

«Лично я выложу фото с хэштегом #я всегда хожу на выборы. И это правда — не пропустила ни одни выборы любого уровня с 18-и лет. Считаю, это долг каждого из нас», — рассказала директор МТРК «Краснодар» Елена Золотова

Чтобы приобщиться к акции, достаточно выложить в социальные сети фото с хэштегами #яидунавыборы#флешмоб#телеканалКраснодар#выборы2018.