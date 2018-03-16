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Закрываем торговую идею на покупку 10-летних ОФЗ и ожиданием движения вверх пары доллар-рубль, — Аналитики Росбанка
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Закрываем торговую идею на покупку 10-летних ОФЗ и ожиданием движения вверх пары доллар-рубль, — Аналитики Росбанка 

Прайм 13 часов назад
Фото: Прайм
Уже группа стран — Великобритания, США, Германия и Франция — в совместном заявлении призвали Россию к ответу вследствие недавнего использования нервно-паралитического вещества и указали, что не видят альтернатив версии об ответственности России за произошедшее. Чуть позднее Минфин США расширил санкции за «пагубную российскую активность в киберпространстве».
Как следствие, курс USD/RUB устремился наверх (+0.5%), а движение кривой ОФЗ составило до +6 бп на дальнем участке кривой. С закрытия 5-го марта — когда появились первые сообщения о событиях в Солсбери — рубль потерял уже 1.8% (второй по слабости результат после турецкой лиры), а кривая ОФЗ скорректировалась на 5-7 бп вверх по доходности в длинных бенчмарках.
Основным сценарием для нас остается отсутствие резких конкретных ограничительных действий против РФ и финансовых активов страны, по крайней мере, в обозримой перспективе. Тем не менее, жесткость поступающих комментариев все нарастает — и, к сожалению, пока не верится в то, что мы достигли предела. Более того, геополитическое напряжение наслаивается на отсутствие ралли в нефтяных ценах и шаткую консолидацию американских ставок перед заседанием ФРС на следующей неделе, где не исключены «ястребиные» сюрпризы.
С учетом всех данных факторов, мы тактически закрываем торговую идею на покупку 10-летних ОФЗ (доходность 7.11%, открыта 30-го января по доходности 7.36%) — и переходим в режим ожидания дальнейшего движения вверх по паре USD/RUB (с оглядкой на продажи экспортной выручки во второй половине месяца).
Согласно вчерашнему отчету ЦБ, даже в феврале — в условиях куда более спокойной обстановки — нерезиденты не наращивали свои позиции в российском госдолге. И геополитика / санкции в последние месяцы выступали основной темой, которая волнует инвесторов столь сильно, что они готовы воздерживаться от покупок российских инструментов даже несмотря на все еще привлекательные фундаменталии.
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