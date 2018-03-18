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Минобороны продолжает трансляцию с пунктов пропусков в Восточной Гуте
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Минобороны продолжает трансляцию с пунктов пропусков в Восточной Гуте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минобороны России продолжает вести прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте на своем официальном сайте, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.
Накануне Минобороны РФ запустило прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте и в городе Алеппо на своем официальном сайте.
"На официальном сайте Минобороны России продолжена трансляция с двух камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в северной и «Хаммурия» в южной части Восточной Гуты, а также с камер БЛА в районе пункта пропуска «Хаммурия»", — говорится в сообщении.
Минобороны сообщает, что за вчерашний день через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин было выведено 272 человека, из которых 137 дети. По гуманитарному коридору, проходящему через населенный пункт Хаммурия, за прошедшие сутки выведено 30 732 человека.
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