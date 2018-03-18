Минобороны продолжает трансляцию с пунктов пропусков в Восточной Гуте

Накануне Минобороны РФ запустило прямую трансляцию с пунктов пропуска гумкоридоров в пригороде Дамаска Восточной Гуте и в городе Алеппо на своем официальном сайте.

"На официальном сайте Минобороны России продолжена трансляция с двух камер видеонаблюдения, установленных в районе пунктов пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» в северной и «Хаммурия» в южной части Восточной Гуты, а также с камер БЛА в районе пункта пропуска «Хаммурия»", — говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что за вчерашний день через гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин было выведено 272 человека, из которых 137 дети. По гуманитарному коридору, проходящему через населенный пункт Хаммурия, за прошедшие сутки выведено 30 732 человека.