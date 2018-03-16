Биткоин дорожает в рамках коррекции, оставаясь чуть выше $8 тыс.

Криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу дорожает после недавнего снижения, при этом сохраняется на отметке чуть выше 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.03 мск биткоин дорожал на 4,13%, до 8,226 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта увеличивалась в цене на 5,38%, до 8,185 тысячи долларов, на Binance — на 5,42%, до 8,2 тысячи долларов.

"Вчера падение на (криптовалютных — ред.) рынках приостановилось, биткоин доходил до уровня 7,68 тысячи долларов, но закрылся в небольшом плюсе на уровне 8,26 тысячи. Объемы торгов были выше среднего", — сообщил РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. Альтернативные криптовалюты также растут в стоимости: Ethereum дорожал на 3,65%, до 608,85 доллара, Ripple — на 6,58%, до 0,7 доллара, Bitcoin Cash — на 3,53%, до 919,3 доллара. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 327,67 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.

Эксперт отметил, что рынки обратили внимание на релиз бета-версии клиента Lightning Network от Lightning Labs для основной сети биткоина. "Это важное решение для масштабирования пропускной способности сети биткоин и снижения комиссий за переводы. Кроме того, данный протокол будут поддерживать и другие коины, Litecoin, например, что позволит, в том числе, осуществлять мгновенные и безопасные свопы (обмен) биткоина на эти монеты".