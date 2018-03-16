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Судебные приставы Приморья проводят оперативные мероприятия в рамках акции «Розыск»
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Судебные приставы Приморья проводят оперативные мероприятия в рамках акции «Розыск» 

Primpress 14 часов назад
Фото: Primpress
В Приморском крае судебные приставы совместно с сотрудниками правоохранительных органов и ГУФСИН проводят оперативно-профилактические мероприятия в рамках акции «Розыск», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.
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