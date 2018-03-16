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В Воронеже оказалась одна из самых высокооплачиваемых вакансий России
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В Воронеже оказалась одна из самых высокооплачиваемых вакансий России 

Вести Воронеж 14 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Работодатель ищет сотрудника на 200 тыс. рублей. Воронежская вакансия директора строительной компании в ГК Хамина оказалась одной из самых высокооплачиваемых в России в марте. Соискатель претендует на зарплату от 200 тыс. рублей до вычета НДФЛ, сообщила пресс-служба HeadHunter. Кандидат должен быть с опытом работы от трёх до шести лет. Самые дорогие вакансии, предсказуемо, оказались в Москве — гендиректору федеральной розничной сети предлагается до 2 млн рублей на руки, операционному директору в кадровое агентство «Триумф» — до 800 тыс. рублей (однако эту вакансию быстро заняли), а руководителю департамента капитального строительства (в сфере строительства и обустройства нефтегазовых месторождений) — от 600 тыс. рублей до вычета НДФЛ. Ранее аналитики финансового университета при Правительстве РФ на основе анализа динамики потребительской активности и реальной заработной платы выяснили, что в Воронежской области роста доходов ждать не приходится. Осенью 2017 года воронежские чиновники прогнозировали, что среднемесячная заработная плата в 2018 году составит 35 тыс. рублей. Екатерина Трещикова
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