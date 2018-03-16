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Нефть дешевеет после роста стоимости накануне
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Нефть дешевеет после роста стоимости накануне 

Прайм 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Цена нефти незначительно снижается в пятницу утром после роста днем ранее, поскольку инвесторы продолжают оценивать новые прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по глобальному спросу и предложению сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.04 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11% — до 65,05 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,05%, до 61,16 доллара за баррель.
Участники торгов продолжают оценивать прогноз МЭА по состоянию мирового рынка нефти. В частности, инвесторы обратили внимание на ожидания организации по росту предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК: МЭА прогнозирует, что показатель увеличится на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня 2017 года, до 59,9 миллиона баррелей в сутки.
Кроме того, агентство указало на то, что общий объем предложения на мировом рынке нефти в феврале оказался на 740 тысяч баррелей в сутки выше в годовом выражении за счет увеличения добычи в США, достигнув уровня в 97,9 миллиона баррелей в сутки. МЭА также сообщило, что по итогам января избыток коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР по сравнению с их средним пятилетним значением составил 53 миллиона баррелей. В месячном выражении запасы выросли (впервые с июля) на 18 миллионов баррелей, до 2,871 миллиарда баррелей.
"Рост запасов, несмотря на усилия ряда стран во главе с ОПЕК, указывает на рост предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК", — приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста Mitsubishi UFJ Research and Consulting Томомичи Акуты (Tomomichi Akuta).
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